Alanis Morissette y Justin Timberlake entre el line up de Lollapalooza que provocó la reacción del Presidente Boric: “nos vemos en marzo”

Finalmente se acabó la espera y luego de meses de rumores se reveló el line up de Lollapalooza Chile 2025 con una serie de sorpresas y una diversidad de artistas, aunque alejado de los grandes nombres que rondaban al principal festival internacional.

De esta forma, la cartelera para este próximo año estará liderado por Alanis Morissette, Justin Timberlake, Tool y las estrellas juveniles Olivia Rodrigo y Shawn Mendes.

En este sentido, la autora de You oughta know, llega nuevamente a tierras nacionales con una gira que mezcla sus más grandes éxitos de los 90´ y sus álbunes nuevos.

Por su parte, el ex ‘N Sync arribará por primera vez en Chile, que llega a nuestro país luego de lanzar Everything I Thought It Was, su sexto disco, y en un año que no ha estado exento de polémicas, entre disputas con Britney Spears y con detenciones con conducir en estado de ebriedad.

Además, Olivia Rodrigo hará su estreno en Chile luego de su explosivo debut con Sour, que la llevó al estrellato en 2021.

Tool, la gran sorpresa de Lollapalooza

Otra de los grandes anuncios de Lollapalooza, es la presentación de Tool que finalmente, luego de años de espera, se presentarán en Chile, que generó la felicidad del mismo Presidente Gabriel Boric, reconocido fan de los californianos.

“Nos vemos en Marzo ;) 🤘🏼 Tool”, publicó el Mandatario en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de él con un gorro de la banda.

Por otro lado, también regresarán algunas bandas que ya se han presentado en el festival fundado por Perry Farrell, como Foster The People o los representantes nacionales, Lucybell, Los Tres, Joe Vasconcellos, Francisco Victoria, entre otros.

Al Parque Cerrillos también llegará Mon Laferte, que vuelve a presentarse en Lollapalooza luego de su explosivo paso en 2018. Este año también estará marcado por la presencia de Cancamusa y Soulfía.

De igual manera, llegarán los trasandinos Babasonicos, Nathy Peluso y Dante Spinetta.