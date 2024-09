“Muestren misericordia”: Morrissey le pide al Papa terminar con los sacrificios de toros para fiestas religiosas

Morrisey, en su conocido activismo a favor de los animales se ha unido auna campaña para que las ceremonias católicas restrinjan el abuso contra toros, junto a la fundación Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, en inglés)

En este sentido, el músico envió una carta al Papa Francisco solicitando que intervenga en esta situación, donde miembros de la iglesia golpean animales

“Los sacerdotes vestidos con sotanas están torturando toros en nombre de la Iglesia, ¡y la matanza de toros se usa para “celebrar” los días de los santos! Estas abominaciones tienen que terminar, y solo tú puedes terminarlas. Por favor, por favor, hazlo”, escribió Morrisey al Sumo Pontífice.

Además, el ex The Smiths confesó que se crio “en una familia católica romana y en la Iglesia”, pero que “cualquier persona que crea en la compasión podría escribirte esto: por favor, añade mi voz a la llamada People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) para que condenes el espectáculo pecaminoso de las corridas de toros.

“Elegiste el nombre de San Francisco – santo patrón de los animales y el medio ambiente- porque deseas hacer de la protección de la naturaleza tu legado, pero la tortura, el tormento y la matanza de toros por deporte va en contra de sus enseñanzas y las tuyas”, agregó el autor.

Así, lanzó que “nunca puedes ser un protector de los animales mientras que las corridas de toros y el catolicismo son compañeros de cama”.

Morrissey le pide al papa detener la crueldad contra los animales

“A pesar de que el papado ya reconoció en 1567 que las corridas de toros eran un «espectáculo del demonio» y de que siempre ha sostenido que «es contrario a la dignidad humana hacer sufrir o morir innecesariamente a los animales», la Iglesia católica sigue apoyando la arcaica y cruel práctica de la tortura de toros”, se lee en la carta enviada al Vaticano.

De igual manera, alegó que España hay sacerdotes que participan de las corridas de toros. “La Iglesia declara que «los animales son criaturas de Dios. Por eso los hombres les deben bondad» y, sin embargo, los hechos superan a las palabras”, señaló.

“A medida que las personas compasivas se han dado cuenta de que los toros sufren casi más allá de la imaginación cuando son apuñalados y torturados, la popularidad de las corridas de toros se ha desplomado”, escribió.

En este sentido, dio el ejemplo de Colombia, que prohibió las corridas de toros y otros países que han comenzado a protestar en contra del maltrato animal.

“Si la Iglesia no condena esta atrocidad, no solo serán los toros que sangran lentamente, sino también la relevancia del catolicismo entre los jóvenes”, advirtió.

“Como una vez canté, todos queremos que el toro sobreviva. Y así es. Por favor, muestren misericordia y amabilidad a estos animales y condenen las corridas de toros”, cerró su escrito.