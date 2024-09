Caso Audio: CMF reveló que Andrés Chadwick intercedió en 2023 en favor de empresa de los Sauer

El nombre de Adrés Chadwick volvió a aparecer en el marco del caso Audio. Esta vez porque la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio cuenta a la Fiscalía que el exministro llamó a Augusto Iglesias, uno de los comisionados de la CMF, para interceder a favor de STF Capital, empresa de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representada por los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Todos quienes se encuentran actualmente en prisión preventiva.

Este antecedente, que fue entregado por la CMF el 4 de septiembre a la Fiscalía, es el primero que da cuenta de una gestión concreta realizada por Chadwick, lo que podría cambiar su situación en la investigación.

Chadwick intercedió por la empresa de los Sauer, como da cuenta La Tercera, justo cuando la CMF suspendió a STF Capital por 30 días por no cumplir con las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial.

Aunque Iglesias aseguró en Pulso el 3 de septiembre que “no he tenido absolutamente ninguna comunicación con el Sr. Hermosilla ni con los Sres. Sauer. No he recibido de ellos llamados, correos o mensajes”. Lo cierto es que los antecedentes entregados por la CMF dan cuenta de lo contrario y dan cuenta de que “recibió una llamada telefónica del Sr. Andrés Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”.

“Al respecto, el comisionado le indicó que los hechos y las acciones de las partes se ponderaban en el proceso supervisor. La conversación no se extendió sobre ningún otro tema”, se lee en el oficio entregado a la Fiscalía.

Y es más, también se refieren a un llamado que habría recibido Bernarda Piedrabuena, otra comisionada de la CMF a quien llamó Leonarda Villalobos también para referirse a la empresa de los Sauer.

190 millones de pesos

Otra de las aristas que se están investigando, es el pago que recibió Chadwick por parte de Hermosilla por $190 millones entre 2020 y 2023. Algo que el exministro dijo que “corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona”. Agregando que “estas labores realizadas en el ejercicio libre de mi profesión están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios”.

Recordemos que hasta antes de que estallara el caso Audio, Hermosilla y Chadwick compartían oficina