La lógica del escorpión: Lo que tienes que saber del último álbum de Charly García

“¡No hay lógica en esto!. Lo sé —respondió el escorpión—. Pero no he podido evitarlo, es mi carácter. Bebamos por el carácter”, Así cierra la canción La lógica del Escorpión, la penúltima del disco de mismo nombre de Charly García.

En gran parte, grafica lo que significa el reciente lanzamiento de la leyenda de la música argentina. Un disco plagado de tecnología, nostalgia, covers, homenajes y un Charly García que entregó lo último de su voz.

Además, en el lanzamiento del trasandino, colabora con sus grandes compañeros de carrera, David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, reviviendo, además, el fallido disco en conjunto con Luis Alberto Spinetta en La pelícana y el androide.

Y es que gran parte del disco se trata de hacer una revisión al pasado, como la nueva versión de Juan Represión —original de Sui Generis en 1974— , Te recuerdo invierno, de Casandra Lange (1995), el cover de Double Fantasy de John Lennon, en Watching the Wheels y el cierre, junto a Fito Paéz, donde reversionan So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star de The Byrds (1967).

Si bien, cuenta con pasajes que se asemejan a los orígenes de García, como en Te recuerdo invierno, con una intro que recuerda a Inconsciente Colectivo, también hay sonidos más nuevos —incluso con rumores de uso de inteligencia artificial y autotune—.

También se hace cargo del mundo actual y la realidad del continente, afirmando, junto a Pedro Aznar: “Tengo miedo de América, tengo miedo de aquí, tengo miedo de prédicas, miedo de ir y venir”.

Así, el astro argentino deja lo que podría ser su último lanzamiento y que, pese a su disminuida voz, demuestra su legendaria faceta como letrista y compositor.