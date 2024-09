“No está muy informada”: La respuesta de Tohá a Matthei por criticar el plan Calles sin violencia

La vicepresidenta Carolina Tohá respondió a las duras críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al plan Calles sin violencia, elaborado por el Gobierno para combatir la delincuencia.

En concreto, la principal carta presidencial de Chile Vamos aseguró que dicho proyecto era un “chiste” para “cualquier persona que sabe cómo opera el crimen organizado”.

Tras estas declaraciones de la militante UDI, Tohá dijo que “la alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa, ni conoce las evaluaciones del programa. Sería bueno que las conociera”.

Además, se sumó a los comentarios de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó a Matthei de hacer esas críticas pensando en obtener réditos electorales.

Respecto la petición del partido de la jefa comunal, quienes pidieron la renuncia de Tohá, junto a su equipo en el Ministerio del Interior, la vicepresidenta contestó que “nosotros aquí en el Gobierno trabajamos todos los días contra los homicidios, trabajamos contra la delincuencia, trabajamos contra la inseguridad, no estamos trabajando contra la UDI y no perdemos el tiempo en peleas contra la UDI”.

Por otro lado, volvió a aclarar sus dichos sobre las cifras de homicidios en las Fiestas Patrias: “cuando se hicieron esas declaraciones, yo puse especial énfasis para evitar efectivamente que el hablar de datos o de números se tradujera en una despersonalización o en una normalización. Se hizo el esfuerzo de hablar de que las personas fallecidas no son números, son personas. Se hizo el esfuerzo de decir de manera categórica que esto es un tema importante, que es preocupante y que es prioridad”.