Chats de reuniones secretas, confesiones de involucrados y una posible multa histórica: Los detalles de la denuncia de colusión a los casinos Dreams, Enjoy, y Marina del Sol

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunció una colusión entre las cadenas de casinos Dreams, Enjoy, y Marina del Sol.

En concreto, el ente persecutor presentó una serie de pruebas que apuntan a que las compañías se coordinaron para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación de casinos.

De esta manera, los privados habrían afectado a la libre competencia y causado perjuicios al Fisco. Con los antecedentes presentados ante el TDLC, la FNE solicitó multas de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de US$ 151,9 millones contra cuatro altos directivos de los casinos, que en caso de acogerse, sería la multa económica más alta en la historia.

Además, solicitó que se revoquen los permisos renovados a las empresas involucradas en esta situación y que se inicie un nuevo proceso competitivo en Calama, Antofagasta, Copiapó, San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas, San Antonio y Rinconada de Los Andes.

Los antecedentes que complican a los casinos

Dentro de los antecedentes presentados por la Fiscalía Nacional Económica están una serie de chats de WhatsApp y el servicio de mensajería con un mayor nivel de seguridad, Confide, entre el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, el ex presidente del directorio de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky y el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

Entre los mensajes expuestos por Pulso, aparecen cómo se coordinaron para reunirse en “secreto” para ponerse de acuerdo en sus acciones.

Por otro lado, en su declaración, Imschenetzky —que tomó la delación compensada— confesó que dentro de aquellas reuniones, Jaime Wilhelm les dijo: “Sería ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que hagamos ofertas locas y que nos destruyamos económicamente nuestras compañías”.

Frente a esta afirmación, el resto de directivos apoyaron la idea del gerente de Dreams. “Bueno, si la verdad es que, si ustedes no van a postular en ningún lado más, dejémoslo así”, les dijo Imschenetzky según su declaración.

“Y ahí Claudio Fischer se para y dice ‘Bueno, ahora podemos estar más o menos todos tranquilos’ y me extiende la mano. Entonces yo le digo, le vuelvo a insistir, le doy la mano a Claudio y le dije ‘les recuerdo, yo en el fiscal específicamente de Enjoy no confío’. En Enjoy nunca he confiado (…) Tenía claro que estaba en un acuerdo con Dreams de no competir, pero también tenía que saber si estaba Enjoy en esa reunión o no; y saber si este acuerdo se…cómo hacíamos para que esto se respetara”, agregó.

La defensa de Dreams

Luego de la revelación de la denuncia de la FNE, la empresa involucrada en dicho escándalo, Dreams, se defendió de las acusaciones mediante un comunicado asegurando que rechazan “cualquier actuación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”.

“Lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención”, señalaron, junto con apuntar a una colaboración de la privada con la investigación.

“La compañía colaboró en la investigación desde un comienzo al proporcionar todos los antecedentes disponibles para el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el texto.

De igual manera, adelantaron que se defenderán ante el TDLC indicando que “en esta etapa procesal hará valer todos sus medios de defensa, a fin de que el Tribunal de Libre Competencia desestime el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica”.

Preocupación en el mundo empresarial

Ante el fuerte revuelo por la noticia, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a través de su presidente, Ricardo Mewes, mostraron “preocupación” por la denuncia de la Fiscalía.

“Nos impacta esta información y tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla la investigación del Ministerio Público y la investigación de la Fiscalía”, dijo el empresario a Cooperativa.

Además, dijo que “si hay delitos, tenemos una Ley de delitos económicos vigente hace muy poco tiempo y tendrá que aplicarse con todo el rigor, porque estas son las cosas que hay que comprobarse”.