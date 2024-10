Michelle Bachelet sostiene que en El Salvador “se han violado Derechos Humanos” en la “guerra” contra las pandillas

En un foro realizado en Guatemala, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a la situación que se vive en El Salvador indicando que las medidas que ha tomado Nayib Bukele para derrocar a las pandillas, viola los Derechos Humanos.

Específicamente, la exmandataria dijo que “la verdad es que allí se han violado Derechos Humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”.

Esta no es la primera vez que Bachelet se refiere a las medidas tomadas por Bukele. Hace un año, como recoge La Tercera, expresó: “Estoy segura que si aquí se hiciera una política tipo Bukele el gobierno tendría un 80% de aprobación, a propósito del populismo, pero claramente esa no es la solución. La solución no es autoritarismo, populismo, para los problemas graves que tenemos como país”.

Lo que dice la expresidenta va a en la línea de lo que también ha advertido Amnistía Internacional, quienes han manifestado que lo que ocurre en El Salvador es un “un claro patrón de violaciones de Derechos Humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual”. Y específicamente sobre la mega cárcel que construyeron, dijeron “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

Y no son los únicos, Human Rights Watch (HRW) también ha denunciado la situación indicando en un informe que se detuvo a más de 3.000 menores de edad, enfatizando que las condenas “se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios”.