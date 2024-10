Coldplay sigue haciendo historia tras el lanzamiento de Moon Music

El gran éxito de Coldplay no se desvanece. Si ya su último tour mundial impactó al mundo llenando una serie de estadios con un show increíble, los británicos no dejan de ser de las bandas más importantes de la música contemporánea.

En este sentido, su último álbum, Moon Music, debutó con todo, y ha tenido un grandísimo éxito, vendiendo 237 mil copias en el Reino Unido y 120.000 en Estados Unidos, siendo mejor debut de un álbum en la isla británica desde el disco 30 de Adele (2021).

Ahora, estos números se suman al excelente registro que ha tenido en el ranking de Billboard 200, donde tras su lanzamiento, el 4 octubre, alcanzó rápidamente el primer lugar en el Reino Unido y Estados Unidos, siendo el primer grupo británico en lograrlo desde 2016.

En aquella ocasión, The 1975 logró aquel registro con su disco I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It.

Pero, esta no es la única vez que Coldplay lidera los rankings Billboard en ambos países, ya que antes lo había hecho en 2005 (X&Y), 2008 (Viva La Vida), 2011 (Mylo Xyloto) y 2014 (Ghost Stories).

Los grandes registros de Coldplay con Moon Music

Pero esto no es todo, porque tras el lanzamiento de Moon Music, Coldplay son quienes más número uno han logrado en el listado antes mencionado en el XXI, incluyendo también a solistas.

Dentro de este listado hay grandes nombres como The Beatles, Radiohead, Muse, David Bowie, Paul McCartney, Florence + The Machine, Adele o Ed Sheeran.