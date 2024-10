Tras denuncia de abuso sexual: Manuel Monsalve renuncia como subsecretario del Interior

“Quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno”, informó Manuel Monsalve, quien deja su cargo como subsecretario del Interior.

La decisión de la ex autoridad fue tras revelarse la investigación por abuso sexual que está realizando la Fiscalía Regional Metropolitana Centro en su contra.

Asimismo, sostuvo en el punto de prensa que “el ejercicio de mi cargo como Subsecretario de Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo”

“He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incluido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia”, afirmó.