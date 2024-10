Gobierno de Milei lanza plan para que los presos trabajen dentro de las cárceles: “se acabó la vagancia”

“Manos a la obra”, se llama el nuevo programa impulsado por el gobierno de Argentina liderado por Javier Milei que buscará que los privados de libertad trabajen al interior de los penales.

De acuerdo a la ministra de Seguridad del país vecino, Patricia Bullrich, el objetivo de esta iniciativa es “devolver a la sociedad argentina el daño causado y los recursos invertidos por el Estado Nacional”.

“Nosotros queremos reinserción, pero no con base en la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”, agregó la secretaria de Estado.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades trasandinas, el plan buscará darle herramientas laborales para tener un mayor éxito en la rehabilitación y reinserción social. Dentro de este, los presos tendrán que realizar ocho horas de trabajo diario y tareas de mantenimiento de los penales.

“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad“, agregó Bullrich.

De igual manera, la ministra comentó que “las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”.

“Se terminó la vagancia en las cárceles. Ahora todos los presos trabajarán arreglándolas”, lanzó la secretaria de Estado en sus redes sociales, agregando que “si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no con base en la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó”.