Lo que se sabe de la denuncia a Manuel Monsalve y las críticas a la reacción del gobierno

Este jueves La Moneda sufrió uno de los terremotos políticos más grandes que le ha tocado afrontar al gobierno de Gabriel Boric. Se conoció que el, hasta ayer subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, tiene una denuncia de violación en su contra realizada por una mujer parte de su equipo en el gabinete.

Aunque en La Moneda supieron de la denuncia el día martes, recién ayer, cuando se dio a conocer la noticia en La Segunda, hubo una reacción. De hecho, el día comenzó con normalidad para Monsalve, quien incluso hizo una presentación sobre el presupuesto en seguridad para 2025.

Claro que horas después hizo un punto de prensa en el patio de los naranjos en la casa de gobierno, para anunciar su salida: “Quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República. Lo he hecho porque se ha presentado una denuncia en mi contra y tengo que garantizar el normal funcionamiento del Gobierno”, dijo.

Para agregar que “he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles” y aseveró que “tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”.

La denuncia

De acuerdo a lo declarado por el fiscal Xavier Armendáriz, efectivamente existe una denuncia que él está investigando, por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve. Según publicó La Tercera, la denunciante expresó que el día lunes 23 de septiembre se despertó en la habitación de hotel donde reside Monsalve cuando se encuentra en Santiago, desnuda y con una lesión en la muñeca y otro golpe en la frente, sin recordar nada.

Esto, después de que el día sábado 21, Monsalve la convocara a través de la plataforma Signal, que encripta los mensajes y los borra de acuerdo a la configuración que el usuario estime, para juntarse en el restorán peruano Ají seco místico”, en calle Mac-Iver, en el centro de Santiago, el día domingo 22.

Lugar en el que, según recabó La Tercera, la denunciante relató a la PDI que “hablamos de temas laborales, políticos y académicos, ahí él me señaló que yo era una motivación para él en el trabajo, por lo que propuso pagarme un curso de inglés a lo que respondí que no quería”.

En la comida, la mujer dice que cada uno se tomó dos pisco sour y que compartieron un tercero: “Recuerdo haber tomado la mitad de este último y perdí la conciencia”, se lee.

Luego la mujer recuerda haber despertado en la habitación del ex subsecretario sin recordar nada. Era lunes 23 de septiembre y a las 7:55am los asesores de Monsalve informaban que el entonces autoridad, no participaría del balance policial de Fiestas Patrias.

Ella sí fue a trabajar y le comentó esta situación a tres compañeros de trabajo, los que están siendo citados como testigos. Además del psicólogo de la denunciante.

Según se da cuenta en la denuncia, la mujer además de su testimonio, entregó la ropa que usó ese día para que sea analizada, además de presentar la constatación de lesiones que hizo en el Servicio Médico Legal.

Dado los antecedentes, el ex subsecretario está siendo investigado por abuso sexual y violación.

Las investigaciones

Además de levantar las cámaras del restorán y del hotel, entrevistar a trabajadores de ambos lugares y las personas a las que la denunciante les contó el suceso, la PDI está buscando al taxista que los llevó ese 22 de septiembre al hotel, porque según relató la mujer, en la mañana del 23: “Le dije que me iría, él me habla de una situación ocurrida conmigo en el taxi, que yo quería arrancarme, pero que el chofer y él me habían detenido. Me comenta que él también había perdido la conciencia y que lo último que recordaba era lo del taxi… quise salir rápido del lugar y después de esto me dijo ‘ojalá después de esto no te arranques’”.

Otra pista

También se está investigando un episodio previo que relata la denunciante que ocurrió el 1 de septiembre cuando ella dice que fue contactada por primera vez por Monsalve a través de Signal y por un tema extralaboral.

“En esa oportunidad el denunciado me citó al Costanera Center, lugar en donde tratamos temas laborales y otros. Luego le indiqué que quería comprar cigarros, salimos del edificio, compré los cigarros, y nos dirigimos a un área verde cercana a conversar”, contó.

En ese contexto, dijo que el exsubsecretario le habría acariciado la mejilla y dado un beso sin consentimiento, contando que se paralizó y no dijo nada y solo atinó a pedir un Uber, al que se subieron juntos.

Al día siguiente, es decir el 2 de septiembre, la denunciante dice que recibió un llamado de Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete del entonces subsecretario, para “informarse de un cambio de funciones de las cual no estaba informada, ante mis nuevas labores habría un aumento de mi remuneración y además tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y en todas las reuniones que tenga. Lo que acepté. Ese mismo día el denunciado me citó para comentarme si ya estaba al tanto de mi cambio, a lo que también asentí”.

Hoy la Fiscalía analiza los tráficos telefónicos entre ambos, y también se requerirá el testimonio de De la Fuente en los próximos días.

Las críticas al gobierno

Según comentó la ministra de Interior, Carolina Tohá, ella se enteró de esta denuncia el día martes de esta semana, un día después de realizarse la denuncia ante la Fiscalía, y ese mismo día se lo informó al Presidente Gabriel Boric, quien se reunió con Manuel Monsalve.

De acuerdo a lo contado por Tohá, “en ese instante se decidió que lo primero que había que hacer, es que él (Monsalve) viajara a su casa, donde está su familia, a la región del Bíobío, para informarles de la situación, para volverse a reunir el día de hoy, terminada la presentación del presupuesto, a definir el curso básico”.

Esos dos días fueron explicados por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como “un plazo de evaluación y dentro del cual el exsubsecretario Monsalve presentó su renuncia”.

Las críticas por parte de la oposición son a esos días que se le dieron a Monsalve sin tomar una resolución como gobierno, además de que conociendo esta situación, el día de ayer el Presidente Boric haya decidido referirse a otro tema en un punto de prensa en la mañana.

La jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, criticó el actuar del gobierno expresando: “Me parece que es impresentable que el gobierno, estando en conocimiento de la denuncia, haya tardado tanto en dar a conocer lo que sucedió y no haya pedido la renuncia del subsecretario Monsalve según sus propios criterios, de inmediato”.

Y aseveró que “esto tiene que investigarse y tomarse las sanciones correspondientes y también saber por qué ese silencio inicial dos días, sobre todo considerando que este gobierno se autodenomina feminista”.