Caso Monsalve: Director de la PDI asegura que no avisó a fiscalía de notificación a Tohá y Contraloría oficia a La Moneda, Carabineros y policía de investigaciones

Durante esta tarde, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, profundizó sus declaraciones sobre la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por abuso sexual.

En la instancia, el detective reconoció que no le informó al fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, que le iba a notificar a la ministra del Interior, Carolina Tohá sobre la denuncia en contra del otrora funcionario de Gobierno.

“Con él no he hablado, mi comunicación con el Ministerio Público está dentro del contexto de las comunicaciones permanentes en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Xavier Armendáriz antes de hablar con la ministra, no”, indicó.

Además, detalló que “en la administración pública hay un principio de jerarquía, y la ley orgánica de la PDI dice que la vinculación jerárquica con el Ministerio del Interior es por medio de la Subsecretaría del Interior. Cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia”.

De igual manera, Cerna aseguró que informó sobre la existencia de la denuncia, pero que no entregó detalles de la investigación.

“Ya había actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de la Brigada de Delitos Sexuales al respecto, y le informo a la ministra que estamos investigando, que han habido estas acciones, porque nuestro nexo era con el investigado”, agregó.

Contraloría oficia al Gobierno y policías

En medio de toda esta situación, según publicó La Tercera, la Contraloría decidió oficial al Ministerio del Interior, a la Policía de Investigaciones y Carabineros para conocer sus acciones luego de que tomaran conocimiento de la denuncia a Monsalve.

Algunos de los elementos cuestionados están el uso de un avión de Carabineros para trasladar al exsubsecretario hasta el Bío-Bío para informar a su familia de la acción judicial en su contra y la incautación de las cámaras del hotel donde se hospedaba el socialista en Santiago por parte de agentes de la PDI.

Esta acción se materializó luego de la denuncia desde parlamentarios de la oposición (UDI y Demócratas) y desde un particular.