¿Es legal?: Elon Musk está sorteando un millón de dólares diario a quienes firmen petición que respalda a Donald Trump

Elon Musk, fundador de Space X y Tesla, se unió hace tiempo a la campaña de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos y este fin de semana lo hizo de forma presencial en Pensilvania.

Fue en ese contexto en el que el empresario ofreció un millón de dólares diarios hasta el 5 de noviembre a los electores de ese Estado, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte, que firmaran la petición del America PAC, el comité de acción política que él mismo apoya, en respaldo de Donald Trump.

De acuerdo a lo que escribió el mismo Musk en su cuenta de X, la petición está orientada a “apoyar la Constitución de los Estados Unidos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de portar armas”.

All you need to do is sign the @America petition in support of the Constitutional rights to free speech & bear arms to have a daily chance of winning $1,000,000!

You can be from any or no political party and you don’t even have to vote. https://t.co/vF93mBnBJd

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024