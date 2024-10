Cathy Barriga confirmó que no irá a votar y culpa a la prensa: “encuentro incomprensible que estén haciendo noticia de algo que no es real”

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, actualmente en arresto domiciliario en el marco de una investigación por fraude en dicha comuna, subió un video a sus redes sociales, explicando por qué no votará.

Recordemos que Barriga obtuvo un permiso del 9° Juzgado de Garantía de Santiago para ejercer su derecho a voto, pero que, según explico, por motivos personales no pudo asistir.

Y hoy, dado que muchos medios de comunicación informaron que asistiría a votar, la ex alcaldesa expresó “hago este video porque encuentro incomprensible que los medios de comunicación nuevamente estén en la puerta de mi casa anunciando una noticia que no existe. El día de ayer mi abogado anunció que no pude ir a a votar en el horario solicitado y por lo tanto, no voy a votar”.

Agregando “que tengo un nuevo permiso. Esta información es completamente falsa”.