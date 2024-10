“Esto demuestra que no le hace bien a Chile la política politizada”: La derecha regresa a Ñuñoa de la mano de Sebastián Sichel

El Frente Amplio sufre una dura derrota en Ñuñoa, luego de que la abanderada del conglomerado de Gobierno, Emilia Ríos perdiera el sillón municipal tras la victoria de Sebastián Sichel.

Tras conseguir el triunfo, el independiente apoyado por Chile Vamos expresó que “asumo esto con humildad, este no es un trabajo personal, es un trabajo de miles de ñuñoinos que querían una comuna que más que codazos tuviera abrazos, que querían una comuna que la gestión estuviera dedicada a los vecinos y no solo al partido que administraba la comuna, que quería un país que viviera bien”.

“El alma de Ñuñoa tiene que ver con ese Chile de su historia, con un Chile que se encuentra, que se abraza, que es solidario, que le gusta vivir en libertad, que odia la opresión, pero que también le gusta vivir en seguridad, porque sabe que es clave la seguridad”, agregó.

De igual manera, Sichel comentó que “este triunfo demuestra algo que es tan de sentido común en Chile que no hemos olvidado, que no le hace bien a Chile la política polarizada, que no le hace bien a Chile el odio, que lo que Chile necesita es mucho más encuentro y Ñuñoa va a ser el inicio de un encuentro entre chilenos, porque la gestión municipal va a ser para los ciudadanos”.

Además, el alcalde electo, reveló que ya conversó con la jefa comunal saliente por WhatsApp, “con cariño, mucho cariño. Como lo dije siempre, yo tengo diferencias profundas con la gestión que hizo el Frente Amplio de esta comuna, no con la persona de Emilia Ríos. Siempre he hecho una política que se trata de debatir proyectos”.

“Yo creo que el municipio tenía una debilidad en la gestión, pero quiero invitar a todos aquellos que votaron por Emilia Ríos a sentirse parte de este proyecto. Este proyecto es de Chile Vamos. Este proyecto es de Demócratas y Amarillos, pero este proyecto es de Chile Vamos. Pero este proyecto sobre todo es de los Ñuñoinos, que de corazón creyeron en nosotros y también de aquellos que no creyeron en nosotros”, recalcó.