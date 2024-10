Ossandón responsabiliza a Rubilar de la derrota en Puente Alto por “no entender que no era una comuna de derecha”

El senador y exalcalde de Puente Alto entre el 2000 y el 2012, Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la derrota de su compañera de partido, Karla Rubilar, en la comuna que lidero por tres periodos.

Pese a que la comuna más populosa de Chile estuvo en manos de su coalición por 24 años, el parlamentario aseguró en Radio Universo que “aquí no hay una comuna que tenía una especie de dinastía de la derecha”.

Por el contrario, el exjefe comunal apuntó a que “puente Alto ha sido siempre de izquierda”, y que el “gran parte del error de Karla Rubilar es que no quiso nunca entender que no era una comuna de derecha y que por mí a (Sebastián) Piñera no lo quieren”.

Respecto al vencedor de las elecciones, Matías Toledo (IND), Ossandón señaló que “hizo la pega” junto a la Coordinadora Shishigan. “Lleva cuatro o cinco años trabajando”, recalcó.

Pese a ello, aseguró que el alcalde electo no ganó porque “haya hecho una campaña maravillosa”, sino que estuvo “4 o 5 años, trabajando en la calle y no aflojó nunca”.

De igual manera, tuvo duras palabras para el edil saliente, Germán Codina, con quien comparte partido: “Durante los primeros ocho años, siguió con el vuelo nuestro (…) y los últimos cuatro años él se creyó candidato a presidencial y dejaron botada esa comuna”.