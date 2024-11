Iván Flores sobre designación de Carolina Leitao como subsecretaria de prevención del delito: “No sé qué tanta experiencia tenga en el tema de seguridad y nosotros necesitamos hoy día equipos especializados”

El senador Iván Flores, presidente de la comisión de seguridad, se refirió a la salida de Eduardo Vergara como subsecretario de prevención del delito, expresando creer que a todo el mundo le sorprendió “porque el día anterior el Presidente había dicho que no había cambios y que los quería a todos trabajando (…) Quizá no fue tan voluntario”, esbozó.

Apuntando además a las declaraciones del Presidente cuando anunció que no había cambio de gabinete expresando “que el Presidente dijera que no se mov nadie, frente a presiones de varias, fue una respuesta inesperada. Yo creo que el Presidente siempre está evaluando su gabinete como para que no se mueva nadie, como si estuviera todo perfecto”.

Frente a su apreciación de Vergara, Flores comentó que “era un tipo epeñoso, pero su cartera con pocos recursos, la verdad que no era muy vistoso (…) La subse de prevención del delito es necesario, pero sus resultados no son tan significativos”.

Sobre la designación de Carolina Leitao, ex alcaldesa de Peñalolén, como nueva subsecretaria de prevención del delito, el senador comentó: “No sé qué tanta experiencia tenga en el tema de seguridad y nosotros necesitamos hoy día equipos especializados”. Apuntando además, que en tema de seguridad, uno de los grandes responsables es Hacienda, agregando que “el principal tapón del Gobierno es la Dipres”.

Sobre el caso Monsalve, fue enfático al decir que “este caso cada vez va soltando más colgajos. Todo tiene que investigarse, porque por muy subsecretario que haya sido, nadie está sobre la ley”.