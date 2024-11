“Eso lo tiene que calificar la ciudadanía”: Ministro de Justicia se resta de calificar la lista de contactos de Hermosilla

Durante esta jordana, y en medio de la asunción de Dorothy Pérez como contralora general, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la publicación de la lista de jueces y fiscales que tenían contacto con Luis Hermosilla por parte de la defensa del abogado.

Al respecto, el secretario de Estado apuntó a que “como ministro de Justicia no me corresponde a mí estar calificando las estrategias judiciales que tengan abogados particulares en causas particulares. Eso es algo que realiza cada abogado de manera particular y ellos verán las mejores estrategias para defender a sus representados”.

“Es muy importante para todos y todas las ciudadanas que sepan que en nuestro país las instituciones tienen que funcionar adecuadamente, que los jueces y juezas tienen que fallar conforme adecuadamente, derechos que tienen que resolver de manera objetiva, y lo mismo en el caso del Ministerio Público”, recalcó.

Por otro lado, Gajardo insistió en que “las estrategias que tengan los abogados particulares para su defensa, ellos verán lo que más sea beneficioso para sus representados”.

Respecto a la filtración realizada por Juan Pablo Hermosilla, el ministro comentó que “eso lo tiene que calificar la ciudadanía, pero en el fondo, él mismo señala que no hay delitos acá, las razones por las que entonces entrega esa cantidad de nombres, las tendrá más en su foro interno, pero, como le digo, yo a mí como ministro de Justicia no me corresponde calificar las estrategias judiciales”.

De igual manera, el comunista recalcó que frente a los cuestionamientos por el nombramiento de jueces, el Gobierno presentó una reforma al sistema actual, para que “la ciudadanía tenga plena conciencia de que los nombramientos se realizan en conforme al mérito, en razón de las capacidades que tienen los jueces y juezas”.