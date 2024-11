“Construye con el otro, no contra el otro”: Claudio Orrego recibe el apoyo de líderes que impulsaron el rechazo en el plebiscito

“Yo nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor. De hecho yo competí contra la candidata del oficialismo en la última elección, pero siempre he tenido un predicamento, cuando estaba presidente de Piñera, hoy día con el Presidente Boric y el día de mañana con el presidente que sea, que yo tengo que trabajar con el gobierno que sea para efectos de mejorar la vida de las personas”, aseveró en Duna en Punto, el gobernador de la RM y candidato a la reelección, Claudio Orrego.

Pese a ello, el ex demócrata cristiano, ha recibido el apoyo de todo el oficialismo en su carrera para mantenerse en la Gobernación de la Región Metropolitana, incluso desde la DC.

Sumado a ello, el gobernador sigue sumando apoyos, esta vez desde sectores lejanos al oficialismo, ya que una serie de líderes que apoyaron activamente la campaña de rechazo a la propuesta constitucional de 2022.

Dentro de los firmantes de la carta en apoyo a Claudio Orrego están, la expresidenta de la DC, Carolina Goic, el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, la militante de RD y líder de la campaña presidencial de Ignacio Briones en Chile Vamos, Javiera Parada y el exasesor digital de Sebastián Piñera, Pablo Matamoros.

“Estamos eligiendo a un gobernador, y Claudio Orrego es el mejor para el cargo. Fue un exitoso alcalde de Peñalolén, intendente metropolitano, ministro de Vivienda y Urbanismo y ministro de Bienes Nacionales y actualmente ejerce como gobernador, llevando adelante una gestión innovadora, seria, y eficiente”, expresó.

En este sentido, el texto indicó que “es difícil encontrar a alguien con mayor conocimiento del territorio y competencia técnica para abordar los desafíos de Santiago. Este no es el anticipo de la elección presidencial del próximo año, ni menos una contienda entre octubrismo y libertad”.

Por otro lado, resaltaron que Claudio Orrego “construye con el otro, no contra el otro. En la gobernación hay que trabajar con todos, y para eso hay que levantar puentes, no dinamitarlos”.

“Los recientes procesos constituyentes fracasaron, en parte, porque fueron concebidos con una lógica adversarial, desde la suma cero, más preocupados de derrotar al otro que de buscar mínimos comunes. No repitamos ese error en esta elección”, agregaron.