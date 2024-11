Claudio Orrego responde a la polémica por videos con Matthei y Carter: “Lo que hemos hecho en las RRSS es replicar lo que han dicho alcaldes de derecha respecto de mi gestión como gobernador”

Claudio Orrego, candidato a la reelección como gobernador de la Región Metropolitana, ha generado controversia tras la difusión de videos en sus redes sociales en los que aparecen declaraciones de alcaldes de Chile Vamos como Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y José Manuel Palacios elogiando su gestión. Estos videos, que han sido monetizados como anuncios en plataformas como Facebook e Instagram, han causado malestar en la oposición, especialmente entre los ediles que, aunque reconocen el trabajo de Orrego, han aclarado su apoyo a Francisco “Pancho” Orrego, el candidato de Renovación Nacional para la gobernación.

En uno de los videos, Orrego resalta que las opiniones positivas de los alcaldes de la derecha evidencian su capacidad para trabajar de manera transversal con distintos sectores políticos. “Lo que hemos hecho en las redes sociales es replicar lo que han dicho alcaldes de derecha respecto de mi gestión como gobernador”, señaló Orrego en el programa Desde la Redacción de La Tercera. A pesar de esto, afirmó que su objetivo no era inducir a la votación de los alcaldes, sino demostrar que su estilo de liderazgo no es sectario.

Reacciones de alcaldes

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reaccionó rápidamente a la difusión de estos videos, aclarando en una publicación en la red social X que su apoyo sigue siendo para Francisco Orrego. “Mi candidato a gobernador en la RM es Francisco ‘Pancho’ Orrego”, expresó, haciendo hincapié en que los videos intentan “confundir a la gente”.

Por su parte, Rodolfo Carter y José Manuel Palacios también manifestaron su molestia, subrayando que no se sienten cómodos con la utilización de sus imágenes y palabras en los anuncios de la campaña de Orrego. Aunque reconocen la gestión de Orrego, han reafirmado su apoyo a Francisco Orrego, quien es su candidato en esta elección.

La elección no debe ser vista como un “plebiscito al gobierno”

En el debate sobre el tipo de liderazgo que se requiere para la Región Metropolitana, Claudio Orrego subrayó que la elección no debe ser vista como un “plebiscito al gobierno”, como sugieren algunos de sus detractores, sino como una decisión sobre el tipo de proyecto de ciudad y región que se quiere construir. “Nosotros hemos sido bien majaderos en esto, esta no es una primaria presidencial, esto no es un plebiscito al gobierno, esto es una elección”, sostuvo.