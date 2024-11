“Tememos por su seguridad personal”: Abogada de Monsalve espera que el ex subsecretario quede con arresto domiciliario

Durante el receso de la audiencia de formalización, la abogada de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz, aseguró que “temen por la seguridad” del ex subsecretario si queda en prisión preventiva.

La abogada sinceró a la prensa que quieren que la otrora autoridad de Interior “tenga seguridad personal, porque como ex subsecretario y como una persona de alto conocimiento público, tememos por su seguridad personal”.

Al ser consultada sobre si le gustaría que su representado obtuviera arresto domiciliario, la penalista contestó: “Obvio, como la Cathy Barriga (exalcaldesa de Maipú), nos gustaría mucho, a ver si él también tiene opción de ganarse algunas lucas porque está arruinado”, dijo en alusión a las ganancias que obtuvo la ex edil en una plataforma de contenido para adultos mientras estaba bajo esa medida cautelar.

Asimismo, la defensora reconoció que la detención del exsubsecretario tomó por sorpresa a la defensa. “Alguien me dijo, alguien me dijo, mira el TVN y ahí veo que está este despliegue monumental para ir a buscar a una persona que nosotros siempre dijimos que la poníamos en posición cuando quisieran”, aseguró.

“Entendemos que a menos que haya un peligro objetivo de fuga, de que él efectivamente no va a enfrentar que se haya desaparecido, porque alguna vez se especuló que estaba fuera de Chile, etc. Y habían comentarios jocoso respecto de dónde estaría. Él estuvo siempre en su mismo lugar. Entonces, ha colaborado. Nunca se opuso a nada de lo que le pidió el fiscal”, argumentó.

Horvitz sostuvo que “Colaboró, por ejemplo, cuando el fiscal Armendáriz estaba en el hotel, cuando le pidieron la chaqueta, él dijo dónde estaba. Podría haber dicho, ¿sabe qué? No sé, no está en la chaqueta. O el hisopado bucal. El hisopado bucal es un examen corporal que si no tenía autorización de él, tendría que haber conseguido una orden. El hisopado bucal no estaba dentro de la orden”.