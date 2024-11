Gobierno descarta “incoherencias”: ¿Qué dice la declaración del presidente en el caso Monsalve?

En Duna en Punto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, abordó esta jornada la declaración del Presidente Gabriel Boric a la Fiscalía por el caso Monsalve, la cual dejó entrever diferencias con los primeros dichos que el Mandatario entregó en La Moneda.

“Esa declaración voluntaria, además, fue comunicada en un momento en el que ocurrió, y eso lo hace el Presidente porque esto es la base de la transparencia, buscando la total colaboración con la justicia y, por cierto, también en la lógica de la protección a la víctima”, sostuvo.

“Nosotros hemos considerado que el Presidente ha actuado con total transparencia, ha entregado públicamente todo lo que conoce del caso y en la declaración reservada, por cierto, entra en otros detalles (…) pero es una declaración reservada que el Presidente hizo voluntariamente, en calidad testigos, para colaborar con la justicia. Nos parece que eso debería quedar ahí, precisamente en la investigación”, afirmó.

Desde la oposición señalan que en la declaración del mandatario hay una presunta falta de “claridad” y una tardía respuesta.

Una de las posturas más críticas es la de José Antonio Kast, excandidato presidencial de Chile Vamos, quien cuestionó que, “a diferencia de su declaración inicial a la prensa, ahora el Presidente Boric afirma que sabía todo del caso Monsalve desde el primer minuto“.

“¿Por qué no lo echó entonces? Cada vez se complica más y la verdad tarde o temprano saldrá a la luz“, advirtió Kast.

La declaración de Boric a la Fiscalía: Conversó con Monsalve dos veces antes de su salida

The Clinic reveló la declaración, como testigo, que entregó el Presidente a la fiscalía por la investigación por violación y abuso sexual contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El mandatario explicó que una vez tomó conocimiento de los hechos, el 15 de octubre citó a Monsalve a La Moneda. Se reunieron cerca de las 20:30 horas, donde el ex subsecretario le precisó que quería hablar con él por un tema delicado, a lo que él le pregunta si es por la denuncia y Monsalve le respondió que “no sabía que existía denuncia”.

“Me dice que el día 22 de septiembre pasado, salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del 2º pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo al costanera center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella”, aseguró.

Boric además dijo que le preguntó por el tema de las cámaras a Monsalve, a lo que este respondió que sí las vio sin detallar cómo llegó a ellas. El exsubsecretario precisó que además había hablado con la denunciante y que ella tampoco recordaba nada de lo sucedido, y que temía que lo hubieran drogado.

El Presidente le dijo a los fiscales que pidió a su entonces subalterno que le dijera la verdad de los hechos y que Monsalve le respondió que lo haría con lo que recordaba: “Solo los 2 pisco sours del restaurant peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente. En la conversación Monsalve me insistió que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco”, dijo.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que tras no conversar el día 16, volvieron a reunirse el 17 de octubre. Antes ya había conversado con Tohá el tema y habían decidido la salida de Monsalve.