“No ha existido voluntad” para cumplir acuerdo: Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios ofician al Presidente Boric

La situación en Gendarmería sigue siendo compleja, esto luego de que la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) iniciara movilizaciones alegando mejoras en las condiciones de trabajos en las cárceles.

Ahora, desde el gremio enviaron un oficio al Presidente Gabriel Boric alegando incumplimientos en los acuerdos que acordaron entre el Ministerio de Justicia y la organziación.

En este sentido, la ANOP aseguró que “no ha existido voluntad alguna por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” de cumplir lo acordado hace un año.

De igual manera, la asociasión responsabilizó al Gobierno por “la falta de planificación y nula iniciativa por parte de dicha cartera de estado, para buscar soluciones a la deteriorada carrera funcionaria del personal de Gendarmería”.

“Como se puede observar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha venido dando palpables muestras de incapacidad para planificar, organizar y resolver los graves problemas que afectan al personal de Gendarmería, muy por el contrario, denunciamos ante la opinión pública la desconexión total de las autoridades de dicha cartera con la realidad que enfrentan los y las Gendarmes en las cárceles del país”, lanzaron.

Los alegatos de la ANOP

Además, alegaron que “resulta inadmisible que se pretenda construir más cárceles, aumentar las plazas, enfrentar el crimen organizado y el histórico hacinamiento sin considerar reparar las pésimas condiciones laborales, el grave deterioro de la carrera penitenciaria y aumentar la disminuida dotación de personal”.

“Hacemos un llamado a su Excelencia a evaluar si realmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene las competencias y capacidades para dirigir Gendarmería de Chile o definitivamente debe pasar a manos de otra cartera que sea capaz de enfrentar la grave crisis”, se lee en el oficio.

Así también, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciario, Mario Benítez, dijo en Nada Personal de Radio Duna que “se nos presentó un cronograma a principios de año. Este cronograma no se cumplió en nada, y menos aún el compromiso de presentar un proyecto de ley, una iniciativa, no se ha llevado para nada a cabo, lo que demuestra que realmente hay algunas autoridades, no sé si al Gobierno en general, pero los temas de seguridad no le importan, y menos aún los temas castelarios no se han tomado por la seriedad de la gravedad que vivía en frente a este tema”.