Las despedidas a Alfonso Swett, empresario y expresidente de la CPC y exvicepresidente de la Sofofa

Este domingo se dio a conocer la muerte del empresario Alfonso Swett a los 56 años. Fue la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde Swett fue expresidente, la que dio la noticia.

Ricardo Meses, actual presidente del gremio, expresó “nos deja un gran empresario y amigo muy querido. Su partida nos llena de tristeza. Nuestras más sentidas condolencias a su señora, sus hijas, sus padres, y toda su familia y amigos”.

Agregando que fue “un dirigente gremial con una profunda vocación de servicio público, un empresario innovador, economista riguroso y profesor apasionado”, subrayando su “una inmensa calidad humana, de férreas convicciones, de un gran liderazgo y visión de futuro, que vivió la vida con intensidad, siempre comprometido con la búsqueda del bien común”.

Además agradecieron “su valiosa contribución al quehacer empresarial; a la defensa de los valores de la libertad, la democracia y la justicia; y su aporte, a través de su dedicado trabajo en los gremios, a la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de las personas”.

Por su parte, desde la Sofofa a través de un comunicado expresaron “con profundo pesar, en Sofofa lamentamos el fallecimiento de Alfonso Swett, destacado líder empresarial, quien fue vicepresidente de nuestra institución y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)”.

Y agregaron: “Alfonso dedicó su vida al servicio del desarrollo empresarial y del país, siempre promoviendo el diálogo y la colaboración público-privada”.

“Su legado perdura no solo en las organizaciones que lideró, sino también en los innumerables empresarios y trabajadores que se siguen inspirando en su ejemplo de liderazgo comprometido y la capacidad de tender puentes con distintos mundos”, puntualizaron.

Desde la Cámara Nacional del Comercio (CNC) también expresaron su sentir, comentando que “Alfonso Swett fue un hombre profundamente dialogante y abierto a escuchar diversas opiniones. Su trabajo trascendió el ámbito empresarial, dejando una huella imborrable en la enseñanza y la construcción de políticas públicas, siempre con una marcada vocación de servicio”.

José Pakomio, presidente de la entidad, también manifestó que “fue un líder visionario, innovador y comprometido con el bienestar del país y su gente”. Agregando, “nos deja no solo un gran empresario y dirigente gremial, sino también una persona excepcional, cuya pasión y dedicación contribuyeron al desarrollo de una sociedad más solidaria. Lamentamos profundamente su partida, pero estamos seguros de que su legado seguirá presente, inspirándonos a trabajar por un Chile mejor”.

Su trayectoria

El ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA en la Universidad de Duke, Estado Unidos; inventor -con patente en Estados Unidos-, EP Singularity University; fue director de Forus S.A., de Olivos del Sur S.A., de Inmobiliaria Costanera S.A., de Elecmetal S.A.

Fue presidente del Consejo Asesor Externo Nacional (CLAPES UC), director de ACN Chile (Ayuda a la Iglesia que Sufre), y del Instituto de Directores de Chile y asesor de Aguas Andinas.

Además fue expresidente de la CPC, ex vicepresidente deSofofa, ex miembro de la comisión de Salario Mínimo; ex director de ICARE y ex asesor económico del Sebastián Piñera cuando fue senador entre 1991 y 1993.