Subsecretario Luis Cordero asegura que el Gobierno no tenía conocimiento de las comunicaciones de Monsalve con Carabineros en medio de su denuncia por violación

Durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Luis Cordero se refirió a las nuevas informaciones que se han revelado sobre el Caso Monsalve, donde se filtró que el imputado por violación tomó contacto con el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, antes de que se hiciera pública la denuncia en contra de él.

De acuerdo a lo publicado por The Clinic, el otrora autoridad de Gobierno sostuvo conversaciones con el uniformado por mensajes un día después de que Monsalve se enterara de la denuncia en su contra. “Subsecretario, buenas tardes, este es mi número, cualquier cosa que necesite me avisa… a la hora que sea.”, le habría dicho el carabinero.

A esto se le suma otro intercambio de mensajes entre Monsalve y la capitana Silvana Flores, encargada de enlazar con la subsecretaría del Interior, donde un día después de salir del gobierno, el hombre acusado de violación le pidió el número del general director de Carabineros, Marcelo Araya, ya que, tenía que “transmitirle algo”. Ya está en conocimiento y espera su llamado”, le habría contestado la policía.

Frente a esto, Cordero expresó que “el Ejecutivo no tenía conocimiento, de hecho no tenía conocimiento de ninguna de las dos conversaciones”.

Además, el subsecretario indicó que “se le ha requerido información a Carabineros, la primera en estos términos que ya se ha señalado, y la segunda Carabineros respondió, de hecho, a ese requerimiento, señalando que esa conversación nunca se produjo”.

“En cualquier caso, Carabineros ha hecho una evaluación del procedimiento que estuvo vinculado a esos días, tal como lo señaló el General Araya el día que compareció a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados”, recalcó Cordero.

Por otro lado, y consultado sobre si la capitana Flores sigue haciendo funciones en el Gobierno, la autoridad dijo que: “Los funcionarios de enlace de ambas policías son funcionarios dependientes de las policías. La Capitán ha cumplido fielmente su labor de enlace. Al Ejecutivo no le corresponde hacer esa evaluación, es una evaluación que le corresponde a Carabineros de Chile (…) A mí no me corresponde tener una conversación sobre ese punto con ella”.

Cordero y las comunicaciones de Monsalve con carabineros

Por otro lado, el subsecretario del Interior, detalló que respecto a la conversación entre Monsalve y Morás, “está estrictamente vinculada al reporte sobre las actividades diarias que se le reportan al subsecretario del Interior. En mi caso, exactamente igual, que es el reporte policial o de hechos de interés que están sujetos a la policía”.

“El Ejecutivo entiende que no existen otro tipo de comunicaciones entre el general Morás y el subsecretario Monsalve, sino aquellas que están estrictamente vinculadas a la labor como director de orden y seguridad que en ese momento tenía y cuyo reporte le corresponde que él realice al subsecretario del Interior titular”, agregó.

“Dos cosas que son relevantes. Una vez que Manuel Monsalve hizo entrega de su teléfono, seguía ejerciendo la labor del subsecretario del Interior. Eso corresponde al día miércoles. Esa es una comunicación que está señalada el día miércoles, esto a propósito de la filtración que aparece publicada el día de ayer”, apuntó.