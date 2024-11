“No se veía tan ebrio”: habló el taxista que trasladó a Monsalve y a mujer que lo denuncia por violación

A poco más de dos meses desde la noche en que Manuel Monsalve, ex subsecretario de Interior, y una funcionaria de la cartera que lo denunció por abuso sexual y violación, se reunieran a comer en el restorán Ají Seco y luego fueran al Hotel Panamericano donde se estaba alojando la ex autoridad, habló el conductor del taxi que los trasladó.

En 24 Horas, el taxista comentó su versión de lo sucedido el 22 de septiembre afirmando que no se dio cuenta que llevaba al entonces subsecretario de Interior porque “usaba un gorrito y lentes. Atrás es oscuro y no se logra ver bien”. Cuando el caso salió a la luz pública, supo a quienes había trasladado.

Sobre esa noche, comentó que fue la mujer quien lo hizo parar, contando “bajo la ventana y entra la cabeza y me quería dar un beso en la boca. Me quiso dar un beso, me dijo ayúdame no me quiero ir con él (Monsalve) y le dije que se subiera para que pudiera ayudarla. Él inmediatamente se subió atrás y ella entra por la ventana”.

Sobre el estado de ellos, el conductor dijo que Monsalve “no se veía tan ebrio”, algo que no coincide con el argumento de la defensa que dice que el imputado “tuvo pérdida de memoria”.

Con respecto a la mujer, el taxista dijo que “se notaba en un estado de alcohol en su cuerpo. Estaba consciente al momento de subirse al auto. Vomitó dentro del auto, ahí paramos. Le dije a él que la ayudara pero no quiso. Me bajé y le tuve que ayudar a cambiarse”.

“Me da mucha pena no haberla ayudado más”

El conductor se arrepiente de no haber ayudado a la mujer. De acuerdo a su declaración dijo “entendí que se conocían, por eso no intervine. Tampoco vi forcejeo cuando estaban afuera del hotel”.

Agregando que “entonces no podía meterme en algo si sabía que se conocían y tenían algo entremedio. Quería ver en ese viaje si ellos se conocían o no. Y cuando empezaron a tratarse mejor, pensé que se conocían”. Añadiendo que “en el momento en que estaban arriba, conversaban, no me acuerdo exactamente, pero ella le dijo dos o tres veces mi amor y él le respondía así también”.

En la conversación con el medio, el chofer reforzó que “al momento pensé que era pelea de pareja, no vi que la estuviera forzando, por eso no me metí más allá. Ahora con los antecedentes, puede ser que ella estaba presionada mentalmente y no me di cuenta de eso, pude haberla ayudado”.

Y afirmó que todo esto le “jodió” la vida y que “me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento, me ha traído hartas cosas ahora, me da lata no haber ayudado, me ha traído que ande harta gente preguntándome las cosas. Él no se veía tan ebrio, se veía contenido en las cosas”.

Actualmente, Manuel Monsalve está en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber mientras continúa la investigación.