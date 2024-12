Exdirector de gendarmería se refiere a las cárceles: “No estamos teniendo el control y eso es por la corrupción”

El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, se refirió a la situación carcelaria tras la decapitación de un reo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del Biobío, donde se investiga un posible “ritual satánico”.

De igual manera, el otrora gendarme contradijo al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien insistió en que “tenemos el control de los establecimientos penitenciarios y podemos hacer traslados de personas altamente peligrosas a pesar de las precariedades que tenía Gendarmería”.

“En Chile, no estamos teniendo el control de todo lo que ocurre dentro de una cárcel y eso es por la corrupción. Es más, ni siquiera tenemos el control sobre los elementos prohibidos que anualmente se declaran como requisados. Y eso es síntoma de una enfermedad que se llama corrupción”, aseguró a La Tercera.

Siguiendo esta línea, Alveal, quien participó en las propuestas de la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para solucionar esta crisis, insistió en que “cuando señalamos e insistimos que tenemos el control total de las cárceles, es muy parecido a cuando señalábamos que Chile no era un país consumidor de drogas. Entonces, lo negamos tanto tiempo que al final quizás la política pública que se pudo haber impulsado no se hizo, porque nosotros mismos declarábamos que no teníamos problemas de drogas en Chile”.

“Estas afirmaciones de que tenemos el control total de las cárceles me suena más bien a un discurso políticamente correcto, porque ellos saben que están perdiendo el control. En Chile todavía estamos a tiempo, pero no podemos tener estos discursos medio buenistas”, lanzó.

La crisis en las cárceles

Así, insistió en que “cuando tú tienes más de 24.000 teléfonos que ingresan de manera irregular a las cárceles. Una tonelada de droga que se requisa, y que se reconoce que es el 20% que tú puedes requisar como máximo. Cada allanamiento que se hace en Gendarmería aparecen los pañitos verdes, la cantidad de celulares, armas blancas, alcohol, droga. Entonces, cuando eso ocurre, en la cantidad que está ocurriendo, eso es un síntoma de que algo no está funcionando bien”.

Uno de los principales puntos donde el exdirector de Gendarmería apuntó como una gran debilidad en la institución es la salud mental: “créanme que en contextos carcelarios eso se agrava, se exacerba”.

“Entonces, no es una responsabilidad de Gendarmería estos hechos. No digo que no exista, estoy diciendo que no sería responsabilidad de Gendarmería directa, toda vez que no tiene ni los especialistas para tratar. Los gendarmes no tienen formación en salud mental. Hay paramédicos, pero tampoco las tienen”, indicó.

Frente a esto, Alveal aseguró que se requiere una “política de salud, de la red de salud pública, focalizada en poder atender a personas que estén privadas de libertad”.

La gestión del Gobierno

Por otro lado, el exgendarme criticó directamente la gestión del Gobierno, acusando que no hay voluntad en el Ejecutivo de solucionar la problemática carcelaria, “porque los presupuestos desde el 2022, 2023, 2024 y el proyecto para el año siguiente no se traducen con lo que ellos declaran”.

“Nosotros tuvimos la pandemia y pese a eso, tecnificamos cárceles. Desocupamos la Cárcel de Máxima Seguridad para tener justamente internos que podían ingresar con un perfil criminal complejo. Entonces, los discursos de que ‘vamos a avanzar hacia una lógica de fortalecer la institucionalidad y que vamos a hacer frente al estilo organizado’, lo que yo aplaudo, pero bueno, ¿se traduce en objetivamente mayor recurso? No. Usted sabe que cualquier política sin financiamiento es verborrea”, argumentó.