“Siria está libre”: Prisionero es rescatado sin saber que había caído el régimen de Bashar al-Ásad

Tras la caída del régimen de Bashar al-Ásad en Siria, quedaron al descubierto una serie de prisiones ocultas donde permanecían una gran cantidad de prisioneros en muy malas condiciones.

En este escenario, la periodista de CNN Clarissa Ward, tuvo acceso al Cuartel General de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, que funcionaba como prisión, buscando al periodista estadounidense Austin Tice, que se encuentra detenido desde 2012 en aquel país.

Sin embargo, en el lugar fue testigo de otra escalofriante escena, luego de encontrarse con un hombre visiblemente afectado física y mentalmente, luego de ser detenido.

El hombre, que luego fue identificado como Adil Khurbal, estaba tapado solamente con una tapa, y tras ser descubierto, se identificó como un civil. Tras salir al exterior, comentó que era oriundo de la ciudad de Homs y que los miembros de la inteligencia siria lo raptaron desde su casa hace tres meses.

“Alá, hay luz, Alá, hay luz”, repitió Khurbal cuando este salió del cuartel hacia el exterior y agradeció a las personas que lo rescataron.

“Por tres meses no he sabido nada de mi familia. No he escuchado nada de mis hijos”, exclamó.

Luego de que el régimen sirio cayó, el hombre fue abandonado sin tomar agua ni comer nada por cuatro días hasta que fue encontrado, por lo que a penas tenía fuerzas para levantar la comida que le sirvieron.

Fue en ese momento en que uno de los rebeldes le dijo que Bashar al-Ásad había dejado el país: “Siria está libre” le reveló. “Hablas en serio”, le contestó, evidenciando su sorpresa.