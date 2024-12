Expresidentes, escritores y grandes artistas: las muertes que marcaron el 2024

Maggie Smith

Una de las principales figuras del cine británico, y famosa por su papel en Harry Potter, la mujer de 89 años murió en septiembre del 2024.

Quincy Jones

Fue el productor de una serie de éxitos musicales como Michael Jackson, Frank Sinatra, bandas musicales de películas y la recordada canción We Are the World. Murió a los 91 años a causa de un cáncer de páncreas.