Ministra Vallejo reconoce que la salida de Monsalve “pudo haber sido más rápida”, pero defiende actuar del Gobierno ante crisis

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, finalmente acudió a la comisión investigadora del caso Monsalve en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego no hacerlo la semana pasada por cuestiones de agenda.

En este sentido, la secretaria de Estado defendió el actuar del Ejecutivo frente a la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, aunque también reconoció que hubo cosas que se pudieron hacer mejor.

“Estamos ante hechos que a nuestro juicio representan un abuso de poder por parte de una persona que se aprovechó de la autoría conferida para un cargo público. Y que no es cualquier cargo público, señor presidente, es sin más ni menos que la autoría a cargo de las policías y de la seguridad de nuestro país. A parte de todo, es una autoridad que se ha convertido en autoridad de la policía, y que se ha convertido en autoridad de la policía”, comentó.

De igual manera, la militante comunista apuntó a que “la persona responsable de esas acciones en lo penal, también en lo administrativo, y en lo político, no es otra que Manuel Monsalve”.

“Es él quien debe responder por los actos que se le imputan. Como ya lo hemos dicho, fue él quien defraudó la confianza del presidente de la República, de sus pares y de todo el país. Fue él quien defraudó la investidura de su cargo, y abandonó sus deberes en una materia de primera prioridad para la ciudadanía, como es la seguridad pública. Y es a él a quien se le investiga por un presunto uso irresponsable e imprudente de recursos fiscales, contraviniendo los principios que, según creemos, deben guiar a toda autoridad de la República en todo momento”, recalcó.

Vallejo y el actuar del Gobierno en el caso Monsalve

Así también, la ministra tildó el actuar de Monsalve como “un daño grave a los cimientos democráticos y al Estado de Derecho, erosionando lamentablemente los principios sobre los que se construye la sana convivencia ciudadana”.

Siguiendo esta línea, Vallejo aseguró que, ante este caso, el Gobierno ha colaborado “proactivamente” con la justicia, “incluso más allá de las exigencias legales que tenemos, con transparencia ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ante los parlamentarios y parlamentarias, para que se esclarezcan los hechos y teniendo siempre, obviamente, como primera prioridad el resguardo a la víctima”.

“El Presidente (Boric) lo ha recalcado, nadie está por sobre la ley, y su cumplimiento irrestricto es lo que asegura la vigencia de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en ellas. En este marco, el actuar independiente y sin interferencias de los tribunales de justicia es fundamental para contribuir en parte a la reparación de esta intolerable situación”, indica.

Por otro lado, y si bien reconoció que la salida de Monsalve de La Moneda “pudo haber sido más rápida”, el despido de la otrora autoridad de gobierno “se hizo efectiva a poco tiempo desde que el gobierno tuvo conocimiento de la denuncia en su contra. Sobre esto, particularmente se refirió la Ministra también del Interior en la sesión pasada, a lo cual, evidentemente, compartimos esa evaluación como gobierno. Se instruyeron acciones para establecer responsabilidades administrativas”.

Vallejo apunta a “trasparencia del Gobierno”

“Las decisiones tomadas por nuestro Gobierno han garantizado no solo que hoy Manuel Monsalve ya no esté ejerciendo un cargo público, y que esté enfrentando la justicia como corresponde, es decir, como un ciudadano común, y no como una autoridad, sino también la activación de otras herramientas existentes en nuestra institucionalidad para que exista toda la verdad y toda la justicia”, dijo Vallejo.

La vocera de Gobierno, expresó que la gravedad de los hechos denunciados contra Monsalve, “exigen ser comunicados con responsabilidad, proactividad y transparencia, cumpliendo con nuestro mandato institucional y con el deber que tenemos con las y los chilenos. Por lo tanto, y en virtud de la naturaleza de mi cargo y en el marco de las funciones que cumple el Ministerio que dirijo, el rol que me ha correspondido es el de comunicar asumiendo la vocería política sobre estos hechos”.

Así las cosas, Camila Vallejo, enumeró que “he entregado información sobre los actos de gobierno, en esta materia y he respondido a las consultas de la prensa en 32 instancias distintas, incluyendo la vocería que realicé ese mismo viernes 18. He realizado 12 vocerías, 2 entrevistas y he participado en 8 puntos de prensa puntos de prensa donde proactivamente he informado a la ciudadanía y a la opinión pública sobre esta situación y he atendido todas y cada una de las preguntas que se me han hecho”.

Todas estas acciones, indicó, “dan muestra de nuestro compromiso con los principios de transparencia y siempre teniendo en vista el resguardo de la víctima, el carácter reservado de la investigación y la autonomía evidentemente de tribunales”.