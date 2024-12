“Se vienen tiempos difíciles”: Miguel “Negro” Piñera se refiere a su complejo momento de salud

El hermano del expresidente Sebastián Piñera, Miguel “Negro” Piñera, dio a conocer que atraviesa un complejo escenario de salud, que, incluso, lo haría tener pocas probabilidades de vivir.

Durante este jueves, el empresario fue internado en una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana para analizar su situación de salud que, desde ya, presentaba serias complejidades.

“Esta vez la doctora me dijo ‘Negro, te quedan 6 meses'”, reveló en una entrevista al programa Primer Plano de Chilevisión, donde contó los detalles del diagnóstico que se entregó por parte del personar médico.

Además, en conversación con Mega, el cantante relató cómo se originaron sus problemas: “Arriba del escenario me faltó el aire. Pedí una silla, me senté, seguí cantando y de repente llamé a uno de mis asistentes y le pedí un vasito de agua. Ahí me di cuenta de que algo estaba pasando”.

Así, tras acudir a un especialista, Piñera descubrió que tenía leucemia aguda, por lo que, de acuerdo a los médicos, podría tener solo seis meses de vida, aunque con tratamiento, podría llegar a tener un año más.

El duro mensaje de Piñera

Tras este difícil anuncio, el hermano del fallecido gobernante realizó una publicación en sus redes sociales relatando cómo atravesará dicha situación.

“Queridos amigas y amigos. Como ya sabrán estoy muy delicado de salud. Este año no ha sido fácil, partió mi hermano el pasado 06 de febrero”, comenzó relatando.

En este sentido, Miguel Piñera, escribió: “Gracias a Dios durante estos meses he tenido el honor de recorrer mi Chile lindo y querido, cantando y haciéndole un humilde homenaje a mi hermano Sebastián”.

“Se vienen tiempos difíciles. Solamente quiero agradecer todo el cariño del mundo que me han dado durante mis 50 años de trayectoria musical. El honor de haberme presentado antes ustedes ha sido mío. Abrazos, gracias Chile y arriba los corazones”, confesó.