Cathy Barriga calificó de “misógino” a alcalde Tomás Vodanovic tras su reingreso a la cárcel

La tarde de ayer, la Corte de Apelaciones determinó decretar la prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien había abandonado la cárcel hace a penas una semana.

Con esta decisión, el tribunal de alzada decidió revocar el fallo del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que había rebajado la medida cautelar de la otrora jefa comunal por el arresto domiciliario.

En su reingreso a la cárcel de San Miguel, Barriga calificó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, como “misógino”. Al ser consultada por el alcalde, Barriga dijo: “Sigan haciéndole publicidad a un misógino”.

Por su parte, el marido de Barriga y parlamentario, Joaquín Lavín León también entregó declaraciones al ir a dejar a su señora a la cárcel, expresando: “Encuentro increíble que una persona que es completamente inocente, que no ha cometido absolutamente ninguno de los delitos que se le acusan, tenga que pasar por esta situación”.

Esta no es la primera vez que Cathy Barriga se dirige al alcalde de Maipú. El pasado 18 de diciembre, cuando salió de la cárcel para cumplir arresto domiciliario, llamó a Vodanovic un “persecutor” más, agregando que “si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte”.

Recordemos que Barriga es imputada por delitos de corrupción.