Cordero le baja el perfil a la polémica entre Orellana y Chomalí: “Es crear una disputa relativamente ficticia”

El ministro del Interior (S), Luis Cordero, se refirió a la polémica entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y el cardenal Fernando Chomalí, por el retraso en la presentación del proyecto de aborto libre que pretende impulsar el Gobierno.

Ante esto, el secretario de Estado planteó que los dichos de la militante del Frente Amplio “tienen que entenderse en el sentido de que la posición sobre el proyecto de ley de aborto tiene que ver con una discusión de política pública”.

De igual manera, el abogado resaltó el rol de Chomalí en la defensa de los derechos humanos y la migración, pero, apuntó: “otra cosa distinta es la posición que tiene la iglesia en materia de aborto y otra cosa distinta es la posición que tiene el Ejecutivo sobre los avances en ese sentido”.

“A mí me parece que la ministra no ha hecho sino una aclaración en términos de que las razones del retraso del Ejecutivo no tienen que ver con la opinión de la iglesia, sino con otro tipo de aspectos”, aclaró.

Siguiendo esta línea, Cordero indicó que “lo demás me parece que es crear una disputa relativamente ficticia” y “una discusión innecesaria”.

“Uno es el orden temporal y otro es el orden espiritual. La política pública prima el orden temporal (…) El fondo del asunto es la presentación del proyecto y sobre el cual existen legítimas discrepancias. Yo creo que uno tiene que evitar penalizar esas discrepancias”.