De Los Ángeles a Peñalolén: la mirada de la prensa estadounidense por el robo de relojes a Keanu Reeves

El sábado pasado la Policía de Investigaciones dio cuenta de la detención de un hombre de 21 años, quien habría participado en diferentes robos con violencia en la zona oriente de la Región Metropolitana.

La aprehensión se concretó en uno de los cuatro domicilios en la comuna de Peñalolén que fueron objeto de incautaciones por parte de la Policía Civil. De acuerdo con lo informado, se encontraron joyas y diferentes relojes, entre los que destacan dos que fueron robados al actor canadiense Keanu Reeves desde su casa ubicada en Los Ángeles, California, en diciembre de 2023.

La indagatoria fue denominada “Los amarrados”, según la cual una banda de ocho integrantes cometió una serie de robos con intimidación en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Al momento de sorprender a las víctimas al interior de sus domicilios, estas eran amarradas con abrazaderas plásticas.

¿Qué informó la prensa estadounidense?

ABC7 Los Ángeles dio cuente de que, en diciembre de 2023, una banda de ladrones entró a la fuerza a la casa de Keanu Reeves ubicada en el barrio Hollywood Hills. En su testimonio a la policía el denunciante afirmó haber visto a cuatro individuos ingresando al domicilio por una ventana. CNN complementó que el actor ya había sido víctima de robos en su domicilio en 2014. Incluso, la vivienda fue asaltada dos veces en tres días.

Tres relojes de lujo pertenecientes al actor que protagonizó películas como “Matrix” y “John Wick” fueron recuperados en Peñalolén, según informó el medio ABC News, que detalló que uno de los Rolex tiene un valor aproximado de 9.000 dólares.

Dicho reloj, consignó Fox News, tenía grabada la siguiente frase: “2021, JW4, thank you, The John Wick Five”, además del nombre del actor. De acuerdo con lo detallado por el citado medio, los representantes de Reeves no entregaron más antecedentes al ser consultados por el tema.