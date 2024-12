“Somos, sin lugar a duda, el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos años”: El balance de la gestión del gobierno que levanta críticas en la oposición

Positivo fue el balance que hizo la ministra de Ciencia y vocera (s) de gobierno Aisén Etcheverry, sobre la gestión del gobierno este 2024.

Así lo dijo en entrevista con Chilevisión noticias: “Es un balance que nos tiene bastante satisfechos. Hemos logrado durante este año avanzar en materia de seguridad ciudadana, de seguridad económica, de seguridad social, con algunas iniciativas que son esenciales para la ciudadanía”.

Resaltando dentro de los logros la manera en la que ha actuado el Ejecutivo, expresando que “la forma en cómo hemos enfrentado los desafíos del país, no solo abordándolo desde la urgencia inmediata, sino que también generando coordinaciones que antes no existían formas y mecanismos para abordar los desafíos que son diferentes”.

Agregando sobre seguridad: “Creo que la aprobación del Ministerio de Seguridad es un hito importantísimo, que lo que hace es consolidar una forma de enfrentar los desafíos de seguridad que es distinta, y que nos permite proyectar hacia adelante los desafíos con mejores herramientas, con más recursos, con mayor coordinación”.

Además, sobre el aumento en la criminalidad, la biministra manifestó que este gobierno “echó a andar una serie de medidas, muchas de ellas bien innovadoras, que hoy día nos permiten decir que somos, sin lugar a duda, el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos años, con más de 60 leyes que hoy día ya están aprobadas”.

Críticas de la oposición

Sin embargo, estas declaraciones no cayeron bien en la oposición, quienes calificaron al gobierno como un “pato cojo”. Así lo dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien aseveró que “después de esta reforma de pensiones en el Congreso, siento que no va a pasar ninguna reforma relevante (…) Me parece que queda solamente administrar. Cuando los gobiernos van perdiendo poder, esto del pato cojo adelantado, se les va desordenando la coalición también. Entonces yo creo que en este año vamos a ver bastante desorden entre socialismo democrático y Frente Amplio. Y es una mala noticia para el país al final, porque por un lado estamos parando leyes malas, pero, por otro, el país no se pone a crecer. Este gobierno no logró crecer, no logró parar la delincuencia, no logró incentivar capitales extranjeros, no logró bajar los impuestos”.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, “tenemos bajo crecimiento, alto desempleo, inflación también que se mantiene en números que son preocupantes. Entonces, estamos hablando hoy día de un gobierno que está por el piso, porque hoy día la gran mayoría de los chilenos percibe que sus condiciones de vida son peores que las que tenían antes de que asumiera el Presidente Boric, y eso, por supuesto, nos lleva a la conclusión de una promesa que fracasó. Un legado desastroso, un legado de un país que hoy día lo pasa mal, un país que se encierra en sus casas pasadas las 7 PM, un país que no tiene expectativas económicas”.

El diputado Andrés Longton (RN) agregó que “esta es una de las grandes razones de la falta de credibilidad de este gobierno. Están en una caída libre de desaprobación. Son capaces de abstraerse de la deteriorada realidad que viven los chilenos, con tal de no verse expuestos políticamente. Es muy decepcionante y una desgracia si es que están bastante satisfechos frente a quizás el año con más homicidios en la historia de nuestro país”.