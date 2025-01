Las declaraciones que complican a Monsalve: Padre de la víctima afirma que su hija le dijo “yo nunca quise esto, me violaron”

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, nuevamente se ve complicado tras la revelación de nuevas declaraciones en el marco de la investigación en su contra por violación y abuso sexual que lo mantiene en prisión preventiva.

Esta vez, La Tercera dio a conocer el testimonio del padre de la víctima ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) donde relata los momentos en que su hija le da a conocer los hechos que la llevaron a denunciar a la otrora autoridad de Gobierno.

Durante dicha diligencia, el hombre contó que la denunciante la llamó para contarle algo y que inmediatamente se puso a llorar. Ahí le comentó que su jefe la había invitado a comer, aceptándola solo porque creyó que se trataba de una reunión de trabajo, pero que tras un par de pisco sour, “se le borró su mente”.

Prosiguiendo su relato, la extrabajadora de La Moneda le reveló que al día siguiente despertó en la cama junto a Monsalve, quien estaba desnudo. “También, ella se dio cuenta que se encontraba sin ropa interior, incluso sin sostén, y solo vestía un chaleco, que tenía un poco de restos de vómito, estaba prácticamente desnuda sobre la cama. Me cuenta que al despertarse se sentía mareada y con dolor de cabeza”, reveló.

Luego, se dio cuenta de que tenía una contusión en su muñeca y que al preguntarle al exparlamentario qué había sucedido, el por entonces militante socialista le dijo que se lo había hecho ella misma y besó dicha zona.

De acuerdo a lo que le dijo la víctima a su padre, el exsubseecretario se subió encima de ella, pero que no pudo reaccionar, puesto que “no se sentía en su cabalidad, por cuanto sentía su cuerpo pesado y estaba como en shock”

“Yo nunca quise esto”

“Posteriormente, tras tranquilizarla, me relató que ella comenzó a vestirse, viendo que su ropa estaba con vómito y al salir de la habitación, sintió que estaba sangrando, lo que le duró aproximadamente una semana. Cuando toma el ascensor, se vio en un reflejo y se dio cuenta que tenía una contusión en su frente, como un cototo”, sigue el relato del hombre.

Además, confesó que “Mi hija me dice, llorando, ’papá yo no quería hacer nada con él, jamás se me pasó por la cabeza tener relaciones sexuales con esa persona, él me da asco, yo nunca quise esto, me violaron, yo perdí el conocimiento y todo lo que pasó fue sin mi consentimiento, ya que no me acuerdo de nada’”.

“Le pregunté por qué me estaba contando tanto tiempo después, por qué no me había dicho antes, respondiéndome que tenía mucho miedo, ya que su jefe tenía mucho poder; ella no sabía qué hacer, estaba en shock. Yo no quise cuestionarla, y le hice saber que tenía todo mi apoyo”, agregó, confesando que su hija le respondió que se sentía “sucia”.

“Otra situación que me relató mi hija, es que cuando estaban comiendo, el día que ocurrió todo esto, Monsalve le ofreció pagarle un curso de inglés, situación que ella rechazó”, se lee en la declaratoria.

Tras el paso de los días, el papá de la víctima dijo que ella no acudió al trabajo, ya que se sentía mal y que cuando regresó a La Moneda, “lo hizo con mucha pena, diciéndome que le había dado un derrame en sus ojos. Me dijo también que le contó a Ricardo Lillo (…) todo lo que le había sucedido, diciéndole que Manuel Monsalve la había violado”.

Las comunicaciones con Monsalve

Por otro lado, según las declaraciones del hombre, su hija se comunicó dos veces con Manuel Monsalve luego del día en que se habría producido la violación: “la primera de ellas por temas de trabajo, momento en que él le sacó el tema. Él le empieza a decir que esa noche ella había intentado bajarse del taxi, pero que entre Manuel y el taxista la había subido de nuevo; le dijo también que ella se había sentado en el asiento de adelante y le insinuó como que ella iba coqueteando con el taxista”.

Luego de decirle esto, el por entonces subsecretario, “le resaltó que esto no se debía saber, ya que le iba a afectar su carrera política, e incluso tendría que renunciar, siendo insistente en esto, reiterando que todo lo ocurrido no podía saberse”.

“En la segunda ocasión que se topó con Manuel, mi hija quiso tocar el tema, preguntándole textualmente, que si ella iba en el taxi, por qué no la había llevado a su casa, o por qué no la había dejado en otra habitación o llamado a su papá, que ella nunca consintió tener relaciones sexuales, que ella jamás había llegado así a su casa”, contó.