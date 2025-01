“El proceso no fue bien llevado”: Ministra Fernández realiza autocrítica frente a fallida compra de casa de Allende

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a la polémica que se vio envuelta luego de la frustrada compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

En la instancia, la secretaria de Estado apuntó a que se debe hacer “una autocrítica” frente a los procedimientos de esta fallida adquisición por parte del Estado, aunque no entró en mayores detalles.

“Se hizo un mandato al abogado para que se hiciera cargo de todos los temas técnicos y legales en el proceso que no culminó además. El proceso no ha culminado, en todas las etapas se tienen que producir, la adquisición no ocurrió”, explicó la socialista.

De igual manera, la exdiputada reconoció que “uno siempre, ya lo ha hecho parte del Gobierno, ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento, y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”.

Por otro lado, la titular de Defensa evitó referirse a la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien se le pidió su salida luego de la polémica.

Así también, y frente a los efectos que esta situación podría causar en la historia de Salvador Allende, la ministra expresó que “el legado del presidente no está en su casa, está en su historia”.