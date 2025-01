“Cruzaron la línea roja”: María Corina Machado reaparece tras la toma de poder de Maduro y señala que “es hora de hacer lo necesario para restituir la Constitución”

Finalmente, y a través de un video publicado en sus redes sociales, la líder opositora venezolana, María Corina Machado emitió un mensaje luego de que Nicolás Maduro asumiera nuevamente como presidente tras unas cuestionadas elecciones.

En la instancia, la exlegisladora valoró las masivas protestas registradas ayer en una serie de ciudades en Venezuela y el mundo, señalando que “ayer, ellos perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades lo demuestra”.

Respecto a las acciones de hoy del régimen de Maduro, Machado señaló que “hoy consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y al mundo, decidieron cruzar la línea roja que oficializa la violación de la constitución nacional. Pisotean nuestra Constitución. Maduro viola la Constitución, además flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua. Esto lo dice todo.

“Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo, como un grillete que cada día la apretará más”, agregó.

Respecto a la situación de Edmundo González, la dirigenta opositora, detalló que “vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”.

“En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga”, profundizó.

Así también, resaltó que “su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”.

Por último, María Corina Machado apuntó a que “es hora de hacer lo necesario para restituir la Constitución”.