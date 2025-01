En su discurso de despedida, Joe Biden advierte que “se está gestando una oligarquía” en EE.UU.

A solo cinco días de dejar la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden dio un discurso de despedida en el salón Oval de la Casa Blanca, en el que advirtió que en su país “se está gestando una oligarquía”.

Como expresó “en estos momentos, se está gestando una oligarquía en Estados Unidos construida sobre una concentración extrema de riqueza, poder e influencia”.

Mostrándose preocupado, Biden expresó que existe una “peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos individuos ultraricos”, enfatizando que “si el abuso de ese poder no se detiene ahora, las consecuencias serán graves”.

Además alertó que está oligarquía que está emergiendo, “amenaza directamente nuestra democracia, los derechos y libertades fundamentales, y la igualdad de oportunidades para que todos puedan avanzar”.

El Mandatario saliente también se refirió a Donald Trump, pero sin nombrarlo directamente, expresando que “el poder del presidente no es ilimitado, no debe serlo, y en una democracia, la concentración de poder y riqueza también representa un gran peligro”.

En su discurso, que él definió como de despedida, también hizo un balance de lo que ha sido su gestión afirmando que “sabemos que llevará tiempo sentir el verdadero impacto de todo lo que hemos logrado juntos, pero las semillas están plantadas, y con el tiempo crecerán y darán frutos durante décadas”.

También Biden hizo un llamado a la ciudadanía al decir: “Todavía creo en la idea por la que esta nación existe, una nación donde la fortaleza de nuestras instituciones y el carácter de nuestra gente importan y deben perdurar”, dijo

“Ahora es su responsabilidad estar de guardia. Que todos ustedes sean los guardianes de la llama. Que mantengan la fe”.

It’s been the privilege of my life to serve our nation for over 50 years.

I’ve given my heart and soul to you, and I’ve been blessed a million times in return with the love and support of the American people.

Join me as I deliver my farewell address. https://t.co/DRr4U4sa7B

— President Biden (@POTUS) January 16, 2025