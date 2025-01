“Nazi, las pelotas”: Javier Milei se refiere a bullado gesto de Elon Musk e insulta a sus detractores

El presidente de Argentina, Javier Milei salió a defender al multimillonario Elon Musk, luego de su polémico gesto en medio del festejo por la toma de poder de Donald Trump en Estados Unidos, donde supuestamente hizo un saludo nazi.

“Nazi las pelotas” escribió el jefe de Estado a través de sus redes sociales, con un posteo donde respalda al empresario luego de que este fuera ampliamente criticado por sus acciones.

“Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos”, expresó el mandatario.

De igual manera, Milei destacó la compra de Twitter por parte del creador de Tesla que “sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico”.

“Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional”, lanzó el trasandino.

Siguiendo esta línea, Milei dijo que Elon Musk “no está solo”, ya que “los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones (…) No solo no les tenemos miedo. Si no que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad”.

“Zurdos hijos de p…s tiemblen. La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, insultó el presidente argentino.