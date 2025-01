Pedro Peirano contra la cultura woke: “Es tan horrenda y facha como cualquier otro fanático de derecha”

En una reciente entrevista con The Clinic, el periodista y cocreador de 31 Minutos, Pedro Peirano, compartió sus reflexiones sobre la situación política y social actual, abordando temas como el auge de la ultraderecha y su opinión sobre la llamada cultura woke.

Peirano no dudó en expresar su preocupación sobre el resurgimiento de discursos de odio que, según él, parecían enterrados: “Pinochet, Trump e incluso Milei, en Argentina, generan un fetichismo oculto que ahora se materializa en apoyo político”.

“La ultraderecha más imbécil es la que está de moda en todo el mundo y aquí ha aparecido con fuerza. Lo que más preocupa y apena es algo que decía Bachelet el otro día: los jóvenes se sienten atraídos por la figura de Pinochet y han empezado a reproducir ciertos discursos de odio que parecían enterrados”, agregó.

Para el comunicador, este fenómeno es parte de una “regresión mental” que hace eco de los años 30 del siglo pasado, cuando el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial.

“Es increíble ver que el mundo está dominado por villanos peores que los de cualquier ficción. Son puros hueones caricaturescos, gritones, ridículos, como el Hitler que uno veía gritando en sus videos de propaganda frente a toda esa gente que reaccionaba como ante un líder mesiánico. Las imágenes del presente son tan parecidas. Estamos en una regresión mental de la sociedad y volviendo a los años 30 del siglo pasado, en la pre Segunda Guerra Mundial, y es una moda que puede durar harto”, reflexionó.

En cuanto a la situación actual, Peirano cree que la izquierda tampoco ofrece garantías, para mitigar el avance de la ultraderecha.

“La alternativa que hay es igual de mala. Hoy tenemos un enfrentamiento entre fascismos, porque la cultura woke es tan horrenda y facha como cualquier otro fanático de derecha. Son puras personas “waiting to be offended” todo el rato y disfrazados de otras cosas”, comentó en su entrevista con The Clinic.

Para Peirano, tanto la ultraderecha como la cultura woke han contribuido a polarizar el discurso público, creando un ambiente de confrontación constante. “Muchos pregonan con la libertad absoluta, pero han generado un clima bastante hostil y restrictivo”, aseguró.

Críticas hacia la izquierda

Sin embargo, el periodista no solo criticó a la ultraderecha, ya que calificó al Gobierno de Gabriel Boric como “súper torpe“, haciendo énfasis en el caso de Manuel Monsalve, al que calificó como “la guinda de la torta“.

“Tampoco creo que sea una oportunidad perdida, pero sí hay que reconocer que hubo mucha soberbia, sobre todo al comienzo, y que es parte y un rasgo natural de una generación que dictaba las normas y reglas de lo que se debía hacer y lo que no”, agregó.

Peirano también reflexionó sobre las dificultades de liderar un país. “Debe ser muy difícil estar tan arriba, en el máximo cargo, y tener que ponerse a la altura de quien no eres y de quien deberías ser. El porrazo puede ser fuerte”, declaró. Sin embargo, también destacó un aspecto positivo del Presidente: “Creo que el Presidente es un hueón querible”.