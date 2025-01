“¡Soy actriz!”: Paulina Urrutia recibió su título profesional

La actriz Paulina Urrutia reapareció en público tras hacer público su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, para recibir su título de actriz profesional en la Universidad Católica.

Urrutia había sido parte de la casa de estudios décadas atrás, pero nunca se tituló, hasta ahora. Como expresaron desde la casa de estudios, “este es un acto de reconocimiento a su destacada trayectoria como actriz y mujer dedicada a la puesta en valor de la cultura y las artes en nuestro país”.

¡Soy actriz!”, expresó Urrutia durante la ceremonia en la que la acompañaron familiares y amigos.

La actriz reveló que padecía cáncer en octubre de 2024, expresando en ese momento “estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme”, agregando además que “también tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”.

Recordemos que en mayo de 2023 murió su pareja, el destacado periodista Augusto Góngora.