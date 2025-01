Juan Carlos de la Llera: ¿Quién es el nuevo rector de la UC?

Esta jornada se conoció que el nuevo rector de la Universidad Católica es Juan Carlos de la Llera.

Ratificado por el Vaticano, Llera ya había postulado en 2019 cuando era el decano de Ingeniería, pero Ignacio Sánchez quedó por tercera y última vez en el cargo.

¿Quién es Juan Carlos de la Llera?

De 63 años, de la Llera es ingeniero sísmico de la Universidad Católica y Master of Science y Ph.D en la Universidad de California, Berkeley.

Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UC y es actual profesor titular de la casa de estudios. De acuerdo a lo que publicaron desde la UC, de la Llera es “uno de los profesionales chilenos más premiados a nivel global, logrando durante 2024 el mayor reconocimiento en su área”.

De hecho, en septiembre de 2024, fue reconocido oficialmente como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos por su trabajo en la protección de las infraestructuras ante los terremotos. Entre sus trabajos están la Torre Titanium, además de hospitales y aeropuertos.

Este reconocimiento fue otorgado porque, gracias a su labor, se ha mitigado hasta 10 veces los efectos de los movimientos telúricos y reducir la deformación de infraestructuras en un 50%. Y esta gratificación lo pone a la altura de nombres como Bill Gates y Steve Jobs.

Como dijo de la Llera hace algunos días a La Tercera, “estoy completamente dispuesto y preparado para tomar un nombramiento de esa relevancia. Han sido muchos años en la Universidad Católica en que he recorrido los caminos de la investigación del laboratorio muy profundamente, he trabajado con el Estado durante muchos años, y también he trabajado mucho en industria, con la industria y para la industria, desde la universidad”.

Agregando que “para mí obviamente la rectoría de la Universidad Católica es un espacio muy privilegiado desde donde uno puede lograr articular, ponerse al servicio de la sociedad chilena, y lograr articular capacidades que le permitan a nuestro país descubrir estas grandes oportunidades que tiene, que muchas veces no se da cuenta”.