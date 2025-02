Donald Trump revierte plan de Joe Biden para reducir plásticos de un solo uso y firma decreto para que “vuelvan las bombillas de plástico”

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una serie de decretos que buscan marcar un cambio radical en todos los ámbitos frente a la administración de Joe Biden.

En este sentido, el republicano ha impulsado una serie de cambios en materia ambiental, sosteniendo una línea negacionista y conspirativa, donde niega la existencia del cambio climático.

Así las cosas, uno de los últimos decretos firmados por el mandatario norteamericano es el que busca eliminar las bombillas de plástico de los restaurantes, para volver al plástico, algo que ha sido ampliamente estudiado como perjudicial para el medio ambiente, especialmente para el océano.

En concreto, con la determinación del presidente de Estados Unidos, se revoca la política de Joe Biden, quien prohibió el uso de plásticos de uso único en los locales de comida, pasando a una situación completamente radical.

“Vamos a volver a las bombillas de plástico. Las de papel no sirven. Me ha pasado muchas veces, a veces se rompen, explotan, si algo está caliente no duran mucho, como unos minutos, a veces segundos, es una situación ridícula”, dijo el multimillonario.

Sumado a ello, Trump argumentó su medida señalando que: “No creo que el plástico vaya a afectar mucho a los tiburones mientras comen, mientras se abren camino a mordiscos por el océano”.