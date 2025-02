“No gracias”: La respuesta del creador de OpenIA a Elon Musk que desató un enfrentamiento en X (y no es el primero)

Sam Altman, creador de ChatGPT y OpenIA le dio un portazo a Elon Musk, detrás de Tesla, SpaceX y X, después de que el magnate le ofreciera 97.400 millones de dólares para comprar OpenIA y Altman le respondiera “no gracias”.

De acuerdo a lo que publica The Wall Street Journal (WSJ), según contó el abogado de Musk, Marc Toberoff, se le entregó a la empresa un escrito con las razones para querer comprar la empresa.

Parte de esas razones reza que “es momento de que OpenAI vuelva a la fuerza positiva que fue una vez, de código abierto y centrada en la seguridad. Nos aseguraremos de que eso ocurra”.

La oferta llegó después de que se revelara de que OpenAI planea este año transformarse parcialmente en una empresa comercial para obtener más dinero para desarrollar sus servicios de IA.

En 2015 Musk confundo esta empresa junto a Altman con la figura de ser sin ánimos de lucro. Cuando Musk abandonó el proyecto en 2019, la empresa creó una subsidiaria comercial que le ha permitido recaudar inversiones de Microsoft y otros socios.

Desde ahí Musk se ha opuesto al giro más lucrativo que ha tenido la empresa y el último capítulo de la historia, hasta ahora, se dio a través de redes sociales, específicamente a través de X cuando Altman respondió con ironía “no, gracias, pero compraremos Twitter (antiguo nombre de X) por 9.740 millones si tú quieres”.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025