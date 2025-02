“Respaldar la primera linea es un error”: Ministro de Justicia (PC) se refiere a postura de su sector por el estallido

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a las declaraciones que hizo la vocera (s) Natalia Cardoch, en radio Duna, sobre no recordar enfrentamientos directos de su sector con Carabineros en el marco del estallido social.

En Desde la Redacción de La Tercera, Gajardo abordó los dichos cimentando que “al parecer” la subsecretaria se refería a “enfrentamientos físicos”.

Agregando que “nosotros, como Gobierno y también desde el oficialismo, hemos sido muy claros de que las movilizaciones sociales que se generaron, son movilizaciones que se dan en un contexto en el que el país se encontraba con grandes dificultades, grandes problemas, y siempre hemos tratado de separar que las movilizaciones sociales son algo legítimo siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica. Y eso yo creo que es el principal mensaje que hay que siempre reiterar. Las personas tienen derecho a manifestar su opinión, tienen derecho a expresarlo eso públicamente, pero siempre hay que resguardar que esto sea de manera pacífica.

Dicho esto, se le consultó al ministro por el respaldo de parte de su sector, el Partido Comunista, a la primera línea, personas que se enfrentaron físicamente con Carabineros. Al respecto, Gajardo expresó: “pueden haber sectores del oficialismo que hayan respaldado la primera línea y a mi juicio eso es erróneo”.

Siendo enfático al decir que “yo como ministro de Estado y como persona le puedo decir, a mi juicio respaldar la primera línea es un error. Y de hecho, en mi caso particular, no va a haber una publicación que señale que hay un respaldo a la primera línea. Yo creo que, y lo vuelvo a reiterar, nosotros la movilización social la respaldamos siempre y cuando se ejerza pacíficamente y eso a nosotros nos parece que son los límites de cualquier democracia sana y espero que en general todos los sectores políticos estemos de acuerdo con ello. La violencia política tenemos que desterrarla de nuestra convivencia al interior de cualquier democracia y en eso tenemos que ser muy claros y categóricos”.

Precisando: “Hubo un cuestionamiento al accionar de carabineros y un cuestionamiento que tiene bases. Es decir, hubo un uso desproporcionado de carabineros (…) lo que se está discutiendo en tribunales respecto a mandos de mayor rango y su participación. A nosotros nos parece que es conveniente que eso se resuelva rápidamente en tribunales. Entonces, en ese sentido, hubo un cuestionamiento público del accionar de carabineros y no me parece que sea algo que no se pueda decir. Por otra parte, tal como lo dijo la vocera, enfrentamientos directos de personeros de Gobierno, creo que no hay antecedentes. Participación directa de algún personero de Gobierno, alguna acción violenta, al parecer no hay antecedentes”.