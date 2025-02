Más de 100 denuncias, amenazas de juicio político y escándalo internacional: Los coletazos del polémico apoyo de Javier Milei a criptomoneda

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, así Javier Milei intentó desligarse del escándalo que generó una publicación del jefe de Estado argentino tras apoyar una criptomoneda que resultó ser una estafa para miles de personas.

Y es que tras el respaldo del libertario a la moneda virtual $LIBRA miles de personas invirtieron en ella, para horas después perderlo tras la devaluación prácticamente total de este token.

Rápidamente, después de la catástrofe que significó para muchas personas, desde la Casa Rosada se ha intentado explicar la polémica, desligándose de la empresa que creó la criptomoneda.

“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)“, agregó el presidente, sumado a insultos a sus detractores.

Tras esto, desde el gobierno trasandino señalaron que “en virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.

Pese a estas explicaciones, desde la oposición a Milei, ya anunciaron que tomaran acciones en contra del jefe de Estado y anunciaron que buscarán un juicio político en su contra tras lo sucedido. Sin embargo, dicha acción no tendría el suficiente peso en el Congreso para que sea aprobada.

Milei se complica tras su tuit

Si bien en el ámbito político Javier Milei podría zafar de una eventual destitución, en el contexto penal, el presidente deberá enfrentar un escenario bastante complejo, ya que de acuerdo a Infobae, hasta ahora, hay 112 denuncias en su contra debido a su respaldo a la criptomoneda.

Frente a esto, desde la principal asesora del mandatario, su hermana, Karina Milei, le pediría la renuncia al ministro de justicia, Mariano Cúneo, para que este tome la representación legal de ella y la del presidente frente a las múltiples denuncias.

Sumado a eso, la situación ha escalado a niveles internacionales, ya que una serie de influencers siguieron los consejos de Milei e invirtieron en a criptomoneda que terminó siendo una estafa.

El influencer especializado en estas monedas virtuales, Thread Guy, acusó al presidente argentino de estafarlo, luego de invertir en dicho token, aunque afirmó que “esto es lo que aceptas cuando juegas en el mundo cripto”.

“Muy pocas personas ganaron dinero con esto. Si perdiste dinero no te castigues, porque todos sabemos cómo funcionan los mercados. Me gusta pensar que soy trader de cripto bastante experimentado (…) Y me quemé. Me quemé completamente. Perdí 250 mil dólares, pero también habrá veces que ganaré 250 mil dólares”, dijo.