Sigue escándalo de $LIBRA que involucra a Milei: supuestos chat de cocreador de la criptomoneda dicen que controlaba al Presidente de Argentina con sobornos a su hermana

Se siguen sumando episodios al capítulo de $LIBRA que involucra al Presidente de Argentina, Javier Milei. Ahora, de acuerdo a lo que informa el medio argentino La Nación, se filtraron supuestos mensajes en los que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y cocreador de $LIBRA, dice “controlar” a Milei a través de pagos de sobornos hacia la hermana y secretaria del Mandatario, Karina Milei.

De acuerdo a lo publicado por el medio argentino, en uno de los mensajes de diciembre del año pasado, Davis estaba contactando a un ejecutivo de una firma de cripto buscando capital para lanzar un “memecoin” vinculado a Milei.

Como se lee en uno de los chats:

-“Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”, escribió entonces el co-creador de $LIBRA.

-“Eso es una locura”, respondió el empresario contactado.

-“Le envío $$ a su hermana y el firma lo que sea que diga y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)”, agregó Davis.

Otros chats

A pesar de este chat, el negocio no se habría concretado. Pero también habla de otros inversores que habrían hablado de Davis refiriéndose a él como alguien “fuera de control”.

En otros chats, miembros de DeFi Tuna, también cuestionan a Davis. De acuerdo a lo publicado por La Nación Vlad Pozniakov escribió el 15 de enero: “Además no se sus objetivos a largo plazo. ¿Quieren seguir haciendo pump (aumento rápido y significativo del precio) o quieren distribuir todos los MATES (a gente cercana) rápido?”.

A lo que Davis respondió: “Si fellas (amigos). Para ser honesto, estamos tratando de max extract (de sacar todo el provecho posible) en esta. Estos fundadores no se si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento pero este tipo es raro”.

Entrevistas

Según publica el medio, Davis habría sostenido distintas entrevistas con incorpores extranjeros. En una con Dave Portnoy, Davis le habría explicado que el lanzamiento de la criptomoneda estaba compuesto de tres etapas: primero el posteo de Milei; luego una segunda publicación, la cual podía haber sido en video y la última consistía en “una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing”.

Y agrega que “ese dinero no es mío. No estoy saliendo corriendo con el dinero (…) es de Argentina. No sé que asociación harán con eso, (…) el equipo de Milei o quienes creían que era su equipo”.