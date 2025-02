“Si ellos hurgan, van a encontrar a los asesinos facilito”: Los dichos de Diosdado Cabello sobre crimen de Ronald Ojeda

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció sobre las recientes acusaciones en su contra en relación con el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile.

Fue durante su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, que el “número dos” del chavismo lanzó duras críticas contra el Gobierno de Chile.

En este sentido, Cabello dijo que no se iba a referir a las acusaciones de “los bobos de Boric allá en Chile“. “Yo no le voy a responder. (…) No han podido encontrar a los asesinos, si ellos jorungan (hurgan) van a encontrar a los asesinos facilito“, agregó.

Durante enero, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) si se confirma la participación de Cabello en el crimen. Esto luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, diera a conocer que uno de los testigos del caso, señalara al dirigente chavista como el autor intelectual del secuestro y asesinato de Ojeda.

Por otro lado, Cabello también criticó la postura del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, quien recientemente expresó la disposición de su país para restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

En respuesta a esto, el dirigente chavista cuestionó este cambio de actitud. “Pobre gente, vale, pobre gente, no puede ser que hace tres semanas, cuatro semanas estaban hablando pendejadas (tonterías) de nosotros y ahora, en este momento… ¿Qué ha pasado en estas cuatro semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿O qué no ha pasado? Muy jalabolas (aduladores) son”, dijo Cabello.

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile fueron suspendidas en agosto de 2024, luego de que el presidente chileno, Gabriel Boric, no reconociera la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, considerándolas fraudulentas. Boric ha sido un fuerte crítico del gobierno venezolano, llegando a calificarlo de dictadura y denunciando irregularidades en el proceso electoral.