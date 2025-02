A los 88 años murió la cantante y pianista Roberta Flack

La mañana de este lunes, se comunicó el fallecimiento de la legendaria cantante y pianista estadounidense Roberta Flack, conocida por su inconfundible estilo en el soul y el R&B.

Según un comunicado de su representante, la causa de su muerte no ha sido revelada, pero se informó que falleció rodeada de su familia. “Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025”, se lee en el comunicado. “Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, mencionó.

Camino hacia grandes éxitos

Flack, nació en una familia de músicos en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack se inspiró desde niña en la obra gospel de Mahalia Jackson y Sam Cooke.

Estudió piano desde los 9 años y se graduó en la Universidad Howard con una beca completa. Sin embargo, su trabajo de posgrado se vio interrumpido por la muerte de su padre, lo que la llevo a dar clases en Carolina del Norte y el Distrito de Columbia, pero rápidamente se trasladó al ámbito musical, primero en clubes nocturnos de Washington DC.

Fue en uno de esos clubs donde llamó la atención de Les McCann, un pianista de jazz que la llevó al sello Atlantic Records, donde firmó su primer contrato en 1968. Su debut, First Take (1969), no fue un gran éxito, pero el tema The First Time Ever I Saw Your Face la catapultó al estrellato.

Salto a la fama

Flack, símbolo del mejor soul de los años 70, logró el éxito con su icónica interpretación de Killing Me Softly With His Song (Matándome suavemente con tu canción), uno de los logros más grandes de su carrera.

Su talento la llevó a conquistar el mundo de la música con una serie de éxitos ganadores de premios Grammy, incluyendo The First Time Ever I Saw Your Face, que se convirtió en un éxito global después de que Clint Eastwood la incluyera en su película Obsesión mortal (1971).

Con su estilo flexible y de ritmo lento, Flack posicionó seis grandes hits entre los 10 mejores del pop y diez singles entre los 10 mejores del R&B, algunos de ellos en colaboración con el vocalista Donny Hathaway.

Su voz cálida y su impecable dicción la convirtieron en una de las artistas más apreciadas de su tiempo. Su colaboración con Donny Hathaway fue especialmente memorable, produciendo temas que se convirtieron en himnos como Where Is the Love y The Closer I Get to You.

A lo largo de su carrera, Flack obtuvo varios triunfos en las listas de R&B y pop, consolidándose como una de las grandes figuras de la música en las décadas de 1970 y 1980. A pesar de la tragedia de la muerte de Hathaway en 1979 y de que su prominencia en las listas de éxitos disminuyó a fines de los años 70, Flack continuó grabando y produciendo música hasta el nuevo milenio.

Su último álbum, una reinterpretación de canciones de los Beatles, fue testimonio de su habilidad para seguir evolucionando.